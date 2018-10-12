Магомед Давудов отрицает причастность к подготовке теракта в метро

12 октября 2018, 05:20

Уроженец Дагестана Магомед Давудов в суде заявил, что не признает вину по делу о подготовке теракта в московском метро. Он также не согласился с обвинением в причастности к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как информировал "Кавказский узел", 25 мая 2017 года в московском районе Ново-Переделкино были задержаны выходец из Дагестана Магомед Давудов и трое уроженцев Средней Азии, которые, по данным ФСБ, входили в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Все четверо были по решению суда взяты под стражу. По данным источников, арестованные планировали совершить серию терактов, включая станцию метро "Теплый стан" в Москве.

11 октября Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца села Герменчик Бабаюртовского района Дагестана Магомеда Давудова и выходцев из Средней Азии Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева и Абдушукура Гулмирзаева.

После оглашения обвинительного заключения в суде Давудов заявил, что категорически не согласен с предъявленным обвинением. Остальные подсудимые также не признали вину, пишет "Черновик".

Давудов никогда не увлекался радикальными течениями ислама и к вменяемым преступлениям не имеет никакого отношения, считает его адвокат Магомедшамиль Шабанов, слова которого приводит издание.

Дело в отношении Давудова и троих уроженцев Средней Азии поступило в суд 14 сентября. Все четверо обвиняются в приготовлении к террористическому акту (ч.1 ст.30 - п."а" ч.2 ст.205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.3 ст.223.1 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.3 ст.222.1 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч.3 ст.222 УК РФ), сообщается на сайте Московского окружного военного суда.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что после задержания фигурантов этого дела ФСБ сообщила, что по месту их жительства силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

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