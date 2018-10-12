12 октября 2018, 05:20

Магомед Давудов отрицает причастность к подготовке теракта в метро

Уроженец Дагестана Магомед Давудов в суде заявил, что не признает вину по делу о подготовке теракта в московском метро. Он также не согласился с обвинением в причастности к запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".

Как информировал "Кавказский узел", 25 мая 2017 года в московском районе Ново-Переделкино были задержаны выходец из Дагестана Магомед Давудов и трое уроженцев Средней Азии, которые, по данным ФСБ, входили в состав запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Все четверо были по решению суда взяты под стражу. По данным источников, арестованные планировали совершить серию терактов, включая станцию метро "Теплый стан" в Москве.

11 октября Московский окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении уроженца села Герменчик Бабаюртовского района Дагестана Магомеда Давудова и выходцев из Средней Азии Мухаммадюсуфа Ашурова, Фурката Кушаева и Абдушукура Гулмирзаева.

После оглашения обвинительного заключения в суде Давудов заявил, что категорически не согласен с предъявленным обвинением. Остальные подсудимые также не признали вину, пишет "Черновик".

Давудов никогда не увлекался радикальными течениями ислама и к вменяемым преступлениям не имеет никакого отношения, считает его адвокат Магомедшамиль Шабанов, слова которого приводит издание.

Дело в отношении Давудова и троих уроженцев Средней Азии поступило в суд 14 сентября. Все четверо обвиняются в приготовлении к террористическому акту (ч.1 ст.30 - п."а" ч.2 ст.205 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (ч.2 ст.205.5 УК РФ), участии в террористическом сообществе (ч.2 ст.205.4 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч.3 ст.223.1 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч.3 ст.222.1 УК РФ), а также в незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч.3 ст.222 УК РФ), сообщается на сайте Московского окружного военного суда.

Санкции этих статей УК РФ предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.

Напомним, что после задержания фигурантов этого дела ФСБ сообщила, что по месту их жительства силовики обнаружили лабораторию по производству взрывчатых веществ, самодельное взрывное устройство с поражающими элементами и компоненты для его изготовления, а также автоматическое оружие, боеприпасы, гранаты, литературу и видеозаписи экстремистской и террористической направленности.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Дорога домой: на Кавказ после ИГ*", "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Двое уроженцев Дагестана арестованы по делу о подготовке терактов", "Трое выходцев с Кавказа пленены в Сирии", "Выходцы с Кавказа задержаны за подготовку терактов под Москвой".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

12 октября 2018, 05:20

12 октября 2018, 04:21

  • Защита попросила суд оправдать Ислама Гугова

    Вина жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова, обвиненного в причастности к сирийским боевикам, не была доказана, заявили адвокаты. Прокурор обвинил адвокатов Гугова в попытке политизировать процесс, а сам Гугов выразил сожаление, что поехал в Сирию.

12 октября 2018, 03:20

12 октября 2018, 02:14

  • Адвокаты дали советы участникам круглосуточного собрания в Магасе

    Запрет на проведение политических акций после 22.00 в российском законодательстве противоречит Европейской конвенции о защите прав человека, активистам следует ссылаться на нее при попытке задержания, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты, комментируя акции протеста в Магасе.

12 октября 2018, 00:55

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Архив новостей
Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи