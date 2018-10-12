Павел Мамаев. Фото: Владислав Федченко, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37032346

12 октября 2018, 06:14

Защита сочла излишне жестким решение об аресте Мамаева

Постановление суда о заключении под стражу полузащитника клуба "Краснодар" Павла Мамаева по делу о драке в ресторане решено обжаловать в связи с излишней жесткостью, заявил его адвокат.

 "Кавказский узел" информировал, что полиция 10 октября задержала Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина по подозрению в причинении побоев (ст.116 УК РФ) и в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору (ч.2 ст.213 УК РФ). 11 октября Тверской райсуд Москвы по ходатайству следствия вынес решение о заключении Мамаева под стражу до 8 декабря.

8 октября в московском ресторане произошла драка с участием Кокорина и Мамаева, в результате пострадали двое чиновников. Незадолго до этой драки футболисты стали участниками потасовки на парковке у столичной гостиницы "Пекин", в результате пострадал водитель сотрудницы "Первого канала".

Решение суда об избрании меры пресечения Мамаеву в виде содержания под стражей будет обжаловано, сообщил адвокат футболиста Игорь Бушманов. "Полагаем, что решение излишне жесткое", - цитирует слова защитника агентство "Москва".

Сам Мамаев в суде при решении вопроса об избрании ему меры пресечения публично извинился перед потерпевшими. "Готов загладить весь моральный и материальный ущерб. Я не должен был так поступать", - цитирует слова футболиста "Коммерсант".

"Кавказский узел" также сообщал, что клуб "Краснодар" после драки с участием Мамаева заявил о возможном расторжении с контракта с футболистом.

Примечание:

"Следствие квалифицировало действия Кокорина и Мамаева как групповое хулиганство", "Мамаев задержан по подозрению в хулиганстве", "Футболист “Краснодара” переведен в молодежный состав после вечеринки в Монако".

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