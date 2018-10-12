Три депутата на Кубани лишены мандатов за сокрытие имущества

12 октября 2018, 00:42

Совет Новопокровского сельского поселения принял решение прекратить досрочно полномочия местных депутатов, которые, по данным прокуратуры Краснодарского края, умолчали в отчетах о принадлежащем им недвижимом имуществе.

Прокуратура Новопокровского района провела проверку исполнения депутатами местной думы обязанности о предоставлении сведений об имущественном положении.

В ходе проверки выяснилось, что три депутата Новопокровского сельского поселения не указали в отчетах данных о принадлежащем им имуществе, сообщила 11 октября прокуратура Краснодарского края на своем сайте. "Ими сокрыто недвижимое имущество, в том числе два жилых дома, четыре земельных участка", - уточнила прокуратура.

По результатам проведенной проверки Управлением контроля, профилактики коррупционных и иных правонарушений администрации Краснодарского края данные прокуратуры подтвердились, полномочия депутатов прекращены в связи с утратой доверия по решению Совета Новопокровского сельского поселения, говорится в сообщении ведомства.

Комментариев от депутатов или их официальных представителей относительно данных прокуратуры не поступало.

"Кавказский узел" писал, что 22 мая гордума Краснодара досрочно прекратила полномочия двух депутатов, которые не задекларировали часть своих доходов и имущества.