12 октября 2018, 00:10

Передано в суд дело о нападении на полицейских в Кизилюрте

Житель Дагестана, напавший с ножом на полицейских, обвинен в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении взрывного устройства, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", житель Дагестана, по данным следствия, 26 ноября 2017 года на вокзале в Кизилюрте ударил ножом в лицо одного из полицейских и был ранен при попытке бегства. 28 января он был арестован. Следователи назначили судебную психолого-психиатрическую экспертизу.

По данным следствия, экспертиза установила, что "обвиняемый в момент совершения преступления осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и руководил ими". При обыске в его доме найдены пригодные для использования ручная граната и взрыватель. Мужчина обвинен по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ст.222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств). Уголовное дело направлено в суд, сообщается на сайте Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Примечание:

"Житель Дагестана обвинен в нападениях на участковых", "Силовики заявили о причастности убитого в Дагестане к обстрелу полицейских", "Житель Дагестана получил 15 лет за покушение на силовиков".

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