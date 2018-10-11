11 октября 2018, 22:46

Кадыров отправил героя скандального видео на уборку улиц

Чеченец, бросивший банку в пассажиров общественного транспорта со словами "Ахмат - сила", срочно прибыл в Грозный из Москвы, где находился в поисках работы. Молодого человека в чеченской столице сразу трудоустроили: он будет убирать улицы и высаживать цветы, заявил Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", 10 октября в Сети появилось видео, на котором мужчина кидает жестяную банку в сидящих напротив него пассажиров общественного транспорта со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни, он потребовал от героя видео публичных извинений и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь" имени Ахмата Кадырова появилось видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. Позднее видео также было опубликовано ИА "Чечня сегодня". "Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители", - заявил автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.

Видео, на котором запечатлено, как выходец из Чечни бросил жестяную банку в пассажиров, возмутило пользователи соцсетей. Они сочли, что подобное поведение требует наказания, однако призвали Рамзана Кадырова действовать по закону. Правозащитники увидели пиар в реакции Кадырова на выходку чеченца. При этом директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская усмотрела угрозы в словах главы республики и выразила уверенность, что парня "изобьют по прилету в Чечню". Руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина отметила, что молодым человеком должна заниматься полиция, а не Рамзан Кадыров.

"Молодой герой вчерашних московских похождений срочно прибыл в Грозный. Им оказался житель села Автуры Шалинского района Турпал Хасиев", - написал сегодня глава Чечни в своем Telegram-канале.

По его словам, Турпал Хасиев, а также его отец и братья сегодня приняли участие
в одной из передач ЧГТРК "Грозный".

"Турпал Хасиев говорил в студии, что выехал в Москву 7 октября с целью устройства на работу. Чтобы он не утруждал себя поисками работы, на месте же был решен вопрос его
трудоустройства. На ТВ приехал начальник СУРСАД (специализированное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог - прим. "Кавказского узла") города Грозного и забрал его на новое рабочее место. С этой минуты Турпал будет трудиться, благоустраивая город, убирая улицы и скверы, высаживая цветы и саженцы, вовремя поливая их", - заявил Кадыров в своем сообщении.

Он отметил, что молодой человек "горько сожалеет о своем недостойном поведении в Москве" и "слезно извиняется" перед пассажиром, в которого он бросил банку из-под напитка.

"Я ранее неоднократно говорил и сейчас повторяю, любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе. К нарушающему их будет предъявлен спрос", - подытожил глава республики.

В Чечне распространена практика публичных извинений, к которым принуждают не только критиков власти, но и тех, чье поведение не нравится чеченским властям. Один из первых случаев принуждения критиков власти к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Участники свадебного кортежа продолжили практику публичных извинений в Чечне", "Версия о болезни обратившегося к Кадырову напомнила о публичных унижениях в Чечне", "Критика близких в адрес блогера вызвала скепсис у жителей Чечни".

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