11 октября 2018, 23:59

Хозяин гостиницы в Сочи обвинен в гибели ребенка

Сочинскую ливневку, в которую летом упал семилетний мальчик, хозяин расположенной рядом гостиницы для удобства входа в здание частично перекрыл бетонной плитой, не позаботившись при этом о безопасности, сообщил Следком.

Как писал "Кавказский узел", 3 августа в Сочи утонул мальчик, упав в ливневую канализацию. Его бабушка не смогла спасти внука, впоследствии тело ребенка обнаружили в море. По факту гибели мальчика следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Ребенок не смог спастись потому,  что открытую согласно проекту ливневую канализацию, в которой погиб мальчик, хозяин расположенного рядом дома по улице Октябрьской частично перекрыл бетонной плитой, оборудовав таким образом въезд для автотранспорта в свой дом. Если бы сток был действительно открыт, мальчика можно было бы спасти, сказали "Кавказскому узлу" местные жители. Чиновники назвали произошедшее "несчастным случаем".

Бетонную плиту перед гостевым домом его хозяин установил самовольно в нарушение строительных требований, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю на своем сайте.

Имевший специальное образование мужчина знал, что при переоборудовании ливневки не выполнил ряд прописанных в нормативах требований,  в частности, не оборудовал переход через ливневую канализацию ограждениями, а также не установил решетки с прозорами в оголовке канавы, отметило ведомство.

Обвинение хозяину гостиницы предъявлено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ), он согласился с предъявленным обвинением и признал свою вину, говорится в сообщении. Отметим, что максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы.

Комментариев от хозяина гостиницы относительно обвинения следователей не поступало.

Примечание:

"В махачкалинском аквапарке утонул 10-летний ребенок", "Власти опровергли сведения о смерти бабушки утонувшего в Сочи ребенка", "Пользователи соцсетей требуют наказать коммунальщиков после смерти ребенка в Сочи".

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  • Хозяин гостиницы в Сочи обвинен в гибели ребенка

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