11 октября 2018, 18:39

Глава администрации Карабудахкентского района обвинен в служебном подлоге

В суд передано дело бывшего главы администрации Карабудахкентского района о незаконной передаче местному жителю земельного участка, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

По версии следствия, в 2012 году чиновник подписал постановление о предоставлении местному жителю земельного участка сельхозназначения площадью 0,10 га, а в последующем на этот участок на основании незаконно заключенного договора купли-продажи было зарегистрировано право собственности.

В подписанном чиновником документе значилось, что участок относится к землям промышленности, а администрация района не обладала правами на него, так как участок находился в собственности села Гурбуки, выяснили следователи.

Бывшему главе райадминистрации предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 2 ст. 286 (превышение должностных полномочий) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ, дело направлено в Карабудахкентский районный суд для рассмотрения по существу, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана. Имя обвиняемого при этом не приводится.

Как писал "Кавказский узел", в июле прокуратура Дагестана сообщила, что главный архитектор администрации Карабудахкентского района заподозрен в том, что отдал под строительство земли детского лагеря на побережье Каспийского моря.

Примечание:

"Прокуратура нашла нарушения в деятельности Минимущества Дагестана", "Глава Каякентского района заявил о своей невиновности", "Директор завода в Дагестане заподозрен в хищении 38 миллионов".

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