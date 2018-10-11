Азербайджанский банкир Гаджиев обвинен по новому делу

11 октября 2018, 19:01

Завершилось предварительное следствие по делу о присвоении средств бывшим председателем "Международного банка Азербайджана" Джахангиром Гаджиевым, который уже находится в заключении. Защита пожаловалась на то, что Гаджиеву запрещают общаться с родными.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2016 года бывший председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангир Гаджиев был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в хищении у МБА более 211 миллионов манатов. Реальные сроки получили еще трое обвиняемых, четверо осуждены условно.

Супруга Джахангира Гаджиева Замира объявлена в розыск и арестована заочно. В октябре ее траты в универмаге и на дорогую недвижимость заинтересовали британских следователей. Активы Замиры Гаджиевой заморожены.

Завершено предварительное следствие по второму уголовному делу против Джахангира Гаджиева и еще 25 человек, обвиняемые знакомятся с материалами дела. Гаджиев обвинен в присвоении средств, сообщило сегодня азербайджанское агентство Report.

Адвокат Гаджиева Агиль Лаиджев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что предварительное следствие по делу его подзащитного уже завершено. "После ознакомления с материалами всеми обвиняемыми дело пойдет в Бакинский суд по тяжким преступлениям, который либо возьмет его в производство, либо может вернуть на доследование в прокуратуру", - сказал Лаиджев.

Он не назвал конкретных статьей обвинения против Гаджиева, сославшись на тайну следствия, но отметил, что его подзащитный не признает своей вины.

Адвокат сообщил, что в связи с новым следствием Гаджиев содержится в Бакинском СИЗО-1, где его лишили встреч и телефонных разговоров с родными. По его словам, законодательство предусматривает для арестантов право на два телефонных разговора и одну личную встречу в неделю. "Длительное время Джахангира Гаджиева лишали также права получать передачи из дома. Но недавно этот запрет был устранен", - добавил адвокат.

Это подтвердила и сестра банкира Амина Гаджиева. "Bосемь месяцев мне не давали встречи с Джахангиром, то же самое было и с адвокатами. Одного из них вообще лишили адвокатской деятельности на год, а другому объявили выговор. Bстречи возобновились только после перевода Джахангира в следственный изолятор в связи с новым уголовным делом. Но это продолжалось недолго. Нам вновь не дают встреч и телефонных разговоров. Некоторое время даже продукты и лекарства ему не передавали", - заявила Гаджиева.

В интервью, данном в 22 сентябре 2017 года, Джахангир Гаджиев раскритиковал политику правительства в отношении банков и предпринимательства и в особенности резко высказался в адрес министра финансов Самира Шарифова. Гаджиев заявил, что неправильная финансовая политика по вине Шарифова привела к восстановлению "черного валютного рынка" и кризису банковской системы. Из-за распространения этого интервью его адвоката Фахраддина Мехтиева отстранили от адвокатской деятельности сроком на год. Адвокат Агиль Лаиджев получил выговор.

Она заявила, что ее брат приобрел имущество в Англии законным путем. "У Джахангира был свой бизнес еще до того, как он пришел в МБА. Работая в МБА, у него также был свой бизнес, и закон этого не запрещал, поскольку МБА был коммерческой структурой. То, что было приобретено в Лондоне, она заработал от других своих проектов, не имеющих отношения к МБА", - сказала Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла". При этом женщина не уточнила, каким конкретно бизнесом владел ее брат вне МБА.

Гаджиева отметила, что ее брат по второму делу обвиняется в уклонении от уплаты налогов и отмывании "грязных" денег в "МБА-Москва". "Но это было совершенно отдельное предприятие, со своим руководством. Эти обвинения к Джахангиру не имеют никакого отношения", - заявила Гаджиева.

Она назвала своего брата "жертвой". "Все теперь хотят свалить на Джахангира. Однако решения по крупным кредитам в МБА принимались не им лично, а наблюдательным советом, которым руководил представитель Минфина и в котором состояли члены других госорганов", - сказала Амина Гаджиева.

Комментариями Генпрокуратуры Азербайджана относительно данных заявлений "Кавказский узел" не располагает.