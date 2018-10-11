Путин подписал закон о переводе часов в Волгоградской области

11 октября 2018, 18:57

Российский президент подписал законопроект о выходе Волгоградской области из одного часового пояса с Москвой.

Как писал "Кавказский узел", 27 сентября закон о смене часового пояса в Волгоградской области приняли депутаты Госдумы, а 3 октября проект поддержал Совет Федерации.

Закон утвержден Владимиром Путиным, сообщил сегодня ТАСС.

"Президент подписал Федеральный закон "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об исчислении времени"", - цитирует пресс-службу главы государства "Волгоград онлайн".

Перевод стрелок на час вперед одобрили более 58% жителей Волгоградской области, проголосовавших на референдуме 18 марта. Законопроект предполагает перевод региона из второго часового пояса (UTC+3) в третий (UTC+4). Согласно законопроекту, перевод стрелок на час вперед должен произойти 28 октября, в последнее воскресенье месяца.

Отметим, что вопрос об изменении времени вызвал дискуссию в регионе. Сторонники перевода часов настаивали на том, что перевод часов будет способствовать гармоничному развитию детей и позволит им иметь больше времени для прогулок. Противники инициативы заявляли, что изменение часового пояса повредит экономике региона и здоровью жителей.