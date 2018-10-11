ДТП с участием четырех грузовиков в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14665388/

11 октября 2018, 21:23

Жертвами столкновения четырех грузовиков на Кубани стали три человека

Два человека погибли и еще один был госпитализирован после автоаварии с участием четырех грузовиков в Кавказском районе Краснодарского края. 

ДТП с участием четырех грузовиков в Краснодарском крае. Фото: пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю https://23.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14665388/ДТП произошло сегодня на 114-м км автодороги Краснодар - Кропоткин. 

По предварительным данным, "водитель грузового автомобиля Iveco, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с КамАЗом", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю. 

Впоследствии Iveco перевернулся и столкнулся с грузовиком Scania, а "КамАЗ – с другим КамАЗом", уточнили в ведомстве. 

По данным полиции, в ДТП погибли 57-летний водитель Iveco и 30-летний водитель первого КамАЗа. Водитель второго КамАЗа с тяжелыми травмами был госпитализирован. 

По состоянию на 17.50 мск на сайте Минздрава Краснодарского края нет информации о состоянии пострадавшего. 

Примечание:

"Четыре человека погибли в ДТП на Кубани", "Шесть человек стали жертвами ДТП на Кубани", "Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 октября 2018, 22:46

  • Кадыров отправил героя скандального видео на уборку улиц

    Чеченец, бросивший банку в пассажиров общественного транспорта со словами "Ахмат - сила", срочно прибыл в Грозный из Москвы, где находился в поисках работы. Молодого человека в чеченской столице сразу трудоустроили: он будет убирать улицы и высаживать цветы, заявил Рамзан Кадыров.

11 октября 2018, 22:17

11 октября 2018, 21:33

11 октября 2018, 21:23

11 октября 2018, 21:21

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Инфографика

Все справки

Новости

Все новости