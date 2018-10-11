Жертвами столкновения четырех грузовиков на Кубани стали три человека

11 октября 2018, 21:23

Два человека погибли и еще один был госпитализирован после автоаварии с участием четырех грузовиков в Кавказском районе Краснодарского края.

ДТП произошло сегодня на 114-м км автодороги Краснодар - Кропоткин.

По предварительным данным, "водитель грузового автомобиля Iveco, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с КамАЗом", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

Впоследствии Iveco перевернулся и столкнулся с грузовиком Scania, а "КамАЗ – с другим КамАЗом", уточнили в ведомстве.

По данным полиции, в ДТП погибли 57-летний водитель Iveco и 30-летний водитель первого КамАЗа. Водитель второго КамАЗа с тяжелыми травмами был госпитализирован.

По состоянию на 17.50 мск на сайте Минздрава Краснодарского края нет информации о состоянии пострадавшего.