11 октября 2018, 21:23
Жертвами столкновения четырех грузовиков на Кубани стали три человека
Два человека погибли и еще один был госпитализирован после автоаварии с участием четырех грузовиков в Кавказском районе Краснодарского края.
ДТП произошло сегодня на 114-м км автодороги Краснодар - Кропоткин.
По предварительным данным, "водитель грузового автомобиля Iveco, выехав на полосу встречного движения, допустил лобовое столкновение с КамАЗом", говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Впоследствии Iveco перевернулся и столкнулся с грузовиком Scania, а "КамАЗ – с другим КамАЗом", уточнили в ведомстве.
По данным полиции, в ДТП погибли 57-летний водитель Iveco и 30-летний водитель первого КамАЗа. Водитель второго КамАЗа с тяжелыми травмами был госпитализирован.
По состоянию на 17.50 мск на сайте Минздрава Краснодарского края нет информации о состоянии пострадавшего.
"Четыре человека погибли в ДТП на Кубани", "Шесть человек стали жертвами ДТП на Кубани", "Три человека госпитализированы после ДТП с маршруткой на Кубани".
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Жертвами столкновения четырех грузовиков на Кубани стали три человека
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