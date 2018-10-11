Заммэра Темрюка арестован за "пьяную езду" после увольнения

11 октября 2018, 17:53

Полицейские задержали Валентина Отрошко, который после увольнения с поста заместителя мэра Темрюка сел за руль в пьяном виде, сообщили местные власти. По информации МВД, на нарушителя составлено 10 протоколов, он арестован.

Местные власти осудили поведение Отрошко. "Решение об увольнении вызвало эмоциональный срыв у уволенного чиновника, что повлияло на его дальнейшие действия. В результате Валентин Отрошко был задержан полицейскими по причине управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и доставлен в отдел полиции", - сообщила сегодня администрации Темрюка.

Как городская, так и районная администрации выразили на своих сайтах надежду на справедливое наказание Отрошко.

На видео "Погоня за пьяным вице-мэром Темрюка Отрошко", опубликованном 10 октября на сервисе Youtube, камера фиксирует едущий впереди автомобиль, который едет по разделительной линии и подпрыгивает на искусственной неровности на дороге.

На другом видео в Youtube от 10 октября, озаглавленном "Пьяный вице-мэр Темрюка Отрошко в отделении полиции", человек, похожий на Валентина Отрошко, говорит заплетающимся языком. "Вы оскорбляете сотрудников полиции, вы понимаете? Валентин Вячеславович, нельзя оскорблять сотрудников полиции", - указывает ему голос за кадром. Тот же человек говорит, что задержанный четырежды выехал на полосу встречного движения и еще четыре раза проехал по дороге с односторонним движением. "Да не может быть", - отвечает человек, похожий на Отрошко. Он в агрессивной форме требует снять с него наручники, заявляя, что устал в них сидеть. "Вы 15 минут уходили от погони от сотрудников ДПС. Вы не устали уходить?" - парирует голос за кадром.

По данным МВД, мужчина, задержанный нарядом ДПС в ночь на 11 октября, пытался скрыться от полицейских и оказал им сопротивление. На него составлено десять протоколов о нарушении прав дорожного движения, отказе от медицинского освидетельствования и неповиновении полицейскому. Сегодня суд в Темрюке назначил мужчине десять суток административного ареста по статье о неповиновении полицейскому. "Остальные материалы будут направлены в мировой суд для рассмотрения по существу", - сообщила пресс-служба Управления МВД по Краснодарскому краю на сайте ведомства.

Комментариями Валентина Отрошко или его представителей относительно задержания и ареста "Кавказский узел" не располагает.