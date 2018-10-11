Глава общины в Армении заявил об отставке после протестов

11 октября 2018, 20:52

Глава общины Урцадзор Рафик Андреасян, против которого выступили местные жители, согласился уйти в отставку, чтобы принять участие в следующих выборах. Опрошенные "Кавказским узлом" журналисты назвали протесты на уровне общин следствием "бархатной революции" в Армении.

10 октября жители села Урцадзор Араратской области Армении собрались перед зданием администрации общины с требованием отставки Рафика Андреасяна. С ними встретился начальник Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян, который призвал протестующих "уважать друг друга и не относиться к главе общины и его сторонникам как к противникам", передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на видео, опубликованное Санасаряном на своей странице в Facebook.

Глава общины также вышел к жителям села. "Андреасян последовал публичному заявлению премьер-министра Никола Пашиняна о том, что те главы общин, против которых жители протестуют, а сами они считают, что избраны народом на честных выборах, могут подать в отставку и вновь принять участие в новых выборах и победить", - объявил Санасарян.

Рафик Андреасян, в свою очередь, отметил, что за все время протестов не было предложено какой бы то ни было программы развития общины. "Наоборот, вы все свидетели моих реализованных инициатив", - заявил Андреасян.

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку и заявил, что подает в отставку "только ради того, чтобы в общине не было никаких разногласий и недопониманий между разными группировками". "Я подам в отставку. Это требование государства, это требование людей. Но обещаю вновь принять участие в выборах и доказать свою чистоту. Меня никто не сможет сломить", - заявил глава общины на видео.

Революция дошла до районов, считают журналисты

Протесты против глав общин связаны с новой ситуацией в Армении, когда люди увидели изменения на высшем уровне и хотят изменений и у себя, на локальном уровне, считает журналистка Роза Ованнисян. "После революции старые кадры продолжают оставаться на своих руководящих должностях со своим неэффективным правлением. Люди говорят, что эта самая революция не дошла до районов. Люди видят, что их община не развивается, богатеет лишь узкий круг руководителей. Поэтому протесты против глав общин можно ожидать по всей стране", - сказала Ованнисян корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что ранее главы общин применяли на выборах административный ресурс.

По ее мнению, протесты на уровне общин возникли спонтанно. "Я не думаю, что это прямое указание свыше, несмотря на то, что все призывы и обращения премьера исполняются народом в ту же секунду. Просто люди поняли, что пришло время перемен, а для этого нужна новая сила. Они стали более нетерпимы к любой несправедливости", - заключила Роза Ованнисян.

Руководитель общественной организации "Журналисты во имя прав человека", правозащитница Жанна Алексанян также связала протесты в Урцадзоре и других селах против глав общин со сменой власти в стране. Предстоящие досрочные парламентские выборы, по ее мнению, также имеют определенное влияние на настроения людей. "Парламентские выборы - это событие, которое меняет ситуацию в стране и в целом быт людей. После революции в Армении происходят изменения, и люди это замечают. Обычно в селах люди пассивны, но в стране сменилась власть, происходят громкие разоблачения, и это все вместе с надеждой меняет народ изнутри, он становится более активным", - отметила корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что для роспуска парламента страны и проведения внеочередных парламентских выборов подаст в отставку до 16 октября. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи назвали внеочередные выборы в Армении последним этапом "бархатной революции", в результате которой Пашинян пришел к власти.

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года, после массовых акций протеста против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.