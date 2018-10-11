11 октября 2018, 21:33

Уволены два заместителя главы администрации Дагогней

Прокуратура выявила нарушения законодательства о местном самоуправлении в городской администрации Дагестанских Огней, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. 

Установлено, что в подчинении главы горадминистрации пять заместителей. "С учетом численности населения количество заместителей главы администрации не может превышать трех", - сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

Город Дагестанские Огни является городом республиканского подчинения, образует городской округ. Расположен в 118 км от Махачкалы, указано в справке, опубликованной  на "Кавказском узле". По данным Федеральной службы государственной статистики на 1 января 2018 года, в Дагестанских Огнях проживает 29 401 человек. 

Прокуратурой были вынесены представления, по результатам проверки которых "два заместителя главы администрации освобождены от занимаемых должностей". Ведомство не называет фамилии уволенных чиновников. 

По состоянию на 21.30 мск на сайте администрации ГО "город Дагестанские Огни" в разделе "Структура администрации" указано, что у главы города Зейдуллы Гашимова пять заместителей: Магомедтагир Джабраилов, Эльдар Назаралиев, Набигула Ибрагимов, Алахверди Халилов и Магомед-Шафи Гасанов. 

Новости об обысках в министерствах и ведомствах, арестах чиновников и кадровых чистках в Дагестане "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Прокуратура потребовала снести коммерческие объекты в Дагогнях", "Глава УФАС Дагестана оставлен под арестом до конца ноября", "Суд отказался освободить Раджаба Абдулатипова". 

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