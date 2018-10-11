Никол Пашинян (слева). Фото Тиграна Петросяна для "Кавказского узла"

11 октября 2018, 15:55

Пашинян назвал дату своей отставки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что для роспуска парламента страны и проведения внеочередных парламентских выборов подаст в отставку до 16 октября.

Как писал "Кавказский узел", 2 октября был принят законопроект, который позволяет парламенту Армении продолжить работу при отставке премьер-министра. Поправки были приняты на фоне акции протеста сторонников Пашинян, а сам премьер заявил о контрреволюции. В тот же день он провел переговоры с депутатами, после которых объявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут в декабре, а сам он в ближайшие дни подаст в отставку, но останется на этой должности исполняющим обязанности. Условием своей отставки он назвал соглашение с парламентскими фракциями о том, что никто из них не представит свою кандидатуру на пост премьера.

О намерении уйти в отставку до 16 октября Никол Пашинян заявил в интервью телеканалу France 24.

"Досрочные выборы [в парламент Армении] должны состояться 9-10 декабря, плюс-минус несколько дней. Поэтому я должен уйти в отставку до 16 октября", — заявил Никол Пашинян, слова которого приводятся сегодня на сайте французского телеканала.

Отметим, что депутаты от трех из четырех партий в парламенте ("Республиканская партия", "Дашнакцутюн" и "Процветающая Армения") на переговорах 2 октября выступили против досрочных выборов. Руководители их фракций предложили назначить выборы на май 2019 года и заявили о готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства в том случае, если голосование пройдет в эти сроки. 8 октября Никол Пашинян заявил, что решение об отставке им пока не принято. Он объяснил свои сомнения "острой реакцией" народа против такого решения, уточнив, что досрочные выборы в парламент возможно провести и без отставки премьера.

Однако 9 октября стало известно, что по меньшей мере 55 депутатов Национального собрания Армении, в том числе и 16 депутатов-республиканцев поддержали намерение премьер-министра Никола Пашиняна провести в декабре досрочные парламентские выборы. Они также считают, что после отставки Пашиняна с поста премьер-министра и до внеочередных выборов нового премьера избирать не следует, передало в тот же день агентство "Sputnik Армения".

Опрошенные "Кавказским узлом" политологи назвали внеочередные выборы в Армении последним этапом "бархатной революции", в результате которой Пашинян пришел к власти.

Никол Пашинян стал премьер-министром и фактическим руководителем Армении 8 мая 2018 года, после массовых акций протеста против премьерства бывшего президента страны Сержа Саргсяна. "Кавказским узлом" подготовлена фотохроника "бархатной революции" в Армении "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции", а также биографии Сержа Саргсяна и Никола Пашиняна.

Примечание:

"Жители села Азатамут потребовали отставки главы общины", "Алиев и Пашинян договорились вместе предотвращать инциденты на границе", "Кочарян подал в суд иск против премьера Армении Пашиняна".

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