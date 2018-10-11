Ребенок попал в больницу после побоев в грозненском детсаду

11 октября 2018, 13:41

В избиении шестилетнего ребенка в грозненском детском саду подозревается воспитательница, сообщили сегодня в прокуратуре.

По данным ведомства, ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами 10 октября.

"Пострадавший находится в детской клинической больнице. Врачи констатировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Выяснилось, что он был избит одной из сотрудниц дошкольного учреждения, воспитанником которого является. По данному факту начата доследственная проверка", - рассказал сотрудник прокуратуры корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, действия воспитательницы подпадают под статью о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего с жестоким обращением (156 УК РФ). Санкции статьи предусматривают наказание как виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, так и лишения свободы сроком до трех лет, отметили в ведомстве.

В департаменте дошкольного образования Грозного не прокомментировали инцидент, отметив, что "следствие по данному делу только начато, а вину работника дошкольного учреждения еще предстоит доказать в суде".

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре 2017 года директор детсада в Чечне была обвинена в гибели ребенка. По данным прокуратуры, воспитанник детсада погиб в результате удушения, застряв между кроватями, когда в помещении отсутствовал персонал.