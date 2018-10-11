Глава таможни в Армении заподозрен в отмывании денег

11 октября 2018, 12:47

Бывший начальник Таможенной службы Армен Аветисян подозревается в участии в незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денег при строительстве принадлежащих его семье отелей, сообщила сегодня Служба национальной безопасности Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", 12 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил провести рейды и обыски у олигархов и бывших высокопоставленных чиновников и выявить авторов прослушки телефонного разговора глав спецслужб Армении.

7 марта парламент Армении утвердил передачу республиканской полиции и Службы национальной безопасности в непосредственное подчинение главе кабмина. В состав СНБ, помимо главы правительства и секретаря, входят также вице-премьеры, министры обороны и иностранных дел, руководители полиции и Генштаба.

В отношении Армена Аветисяна, который в 2001 году занимал пост Государственного таможенного комитета, возбуждено уголовное дело по статьям "отмывание денег" и "легализация доходов, полученных незаконным путем" УК Армении, со ссылкой на СНБ Армении сообщает сегодня panorama.am.

По версии СНБ Армении, Аветисян, вместе с другими лицами, инициировал и финансировал строительство гостиничного комплекса Golden Palace на проспекте Азатутян в Ереване. "В качестве официального владельца была заявлена кипрская оффшорная фирма "Ривехилл Холдингс", которая якобы осуществила в Армении вложения на миллионы долларов. В качестве инвестора был представлен гражданин Ливана, не имеющий к компании никакого отношения", - цитирует сообщение ведомства "Sputnik-Армения".

В сообщении также отмечается, что Аветисян "лично контролировал ход строительства, используя свою должность для решения возникающих проблем". По версии СНБ, та же компания впоследствии построила гостиницу в Цахкадзоре.

В 2012 году владельцем этих двух гостиниц стала основанная в Британии компания "Голден груп лимитед", владельцем 100% акций которой был сын Аветисяна – Арташес. В 2018 году отец и сын Аветисяны открыли еще одну гостиницу в Ереване – "Голден пелэс бутик". Стоимость всех трех гостиниц оценивается в 90 миллионов долларов, отмечает СНБ Армении.

Комментариев Армена и Арташеса Аветисянов по поводу заявления СНБ Армении пока не поступало.