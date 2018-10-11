Часть жилого района оцеплена из-за найденной бомбы в Волгограде

11 октября 2018, 11:29

Авиабомба времен Великой Отечественной войны найдена в Дзержинском районе Волгограда, сообщило сегодня МЧС.

Бомба найдена на улице Бурейской в ходе проведения земляных работ. Предположительно, это ФАБ-100, проинформировало ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Угрозы нет. Место обнаружения находится под охраной. Подана заявка в ЮРЦ МЧС России для выделения пиротехнического расчета Донского спасательного центра МЧС с целью обезвреживания этой опасной находки", - сообщается сегодня на сайте ведомства.

ФАБ - это авиабомбы, основным поражающим действием которых является действие фугаса. Они обладают наиболее мощным и универсальным поражающим действием среди авиабомб основного назначения. ФАБ-100 имеет длину 964 миллиметра, диаметр 267 мм и массу 100 кг, сообщается на сайте "Академик".

По данным МЧС, это уже 16 авиационная бомба, найденная на территории Волгоградской области в текущем году.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре в Волгограде был найден снаряд времен Великой Отечественной войны. Его обнаружили рабочие во время ремонта центральной лестницы на Набережной имени 62-й армии.