Выходец из Чечни приносит публичные извинения за то, что бросил жестяную банку в пассажиров метро. Фото: кадр видео https://www.instagram.com/p/BoxsAcrB_Fs/

11 октября 2018, 10:29

Видео с извинениями оскандалившегося в метро чеченца опубликовано после угроз Кадырова

Ролик, на котором выходец из Чечни приносит публичные извинения за то, что бросил жестяную банку в пассажиров метро, было выложено сегодня на странице провластной телекомпании. Молодой человек заявил, что "его поругало руководство республики".

Как сообщал "Кавказский узел", 10 октября в сети появилось видео, на котором мужчина кидает жестяную банку в пассажиров метро со словами: "Ахмат - сила". Это возмутило главу Чечни, он жестко охарактеризовал героя видеоролика, потребовал публичных извинений и явиться к нему с родителями "первым же самолетом".

Сообщение, в котором Кадыров потребовал от героя видеоролика явиться к нему, было опубликовано сегодня на странице главы Чечни "ВКонтакте" в 03.30 мск. Видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок, появилось в Instagram телерадиокомпании "Путь" имени Ахмата Кадырова уже через 2,5 часа - примерно в 05.50 мск.

8 октября ТРК "Путь" стал региональным исламским каналом, который получил право вещания на всей территории России.

В видеообращении молодой человек говорит, что он хочет извиниться за свой "недостойный поступок", который он совершил, "бросив банку на сидящих напротив ребят и сказал: "Ахмат - сила". "Меня очень сильно поругали руководство республики и мои родители", - говорит автор видеообращения, на веке левого глаза которого виден кровоподтек.

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова похвалилась тем, что молодого человека "быстро нашли и привезли". "Надо нашу молодежь воспитывать, как вести себя за пределами республики...", - написала Саратова в своем аккаунте в соцсети Facebook.

"Мы с вами знаем, что это фейк, но в других регионах примут это за чистую монету, и так о нас не очень лестные комменты, а мы их подогреваем", - прокомментировала пользователь Zoya Adel сообщение Саратовой.

Возмущение главы Чечни, как полагает местный житель Лечи, "было вызвано, скорее всего, упоминанием автором ролика девиза грозненского футбольного клуба "Ахмат".

"Сегодня в поисках работы тысячи молодых парней из нашей республики выезжают в Москву, другие города, и есть такие, кто ведет себя неподобающим образом. Подобное поведение присуще малообразованным молодым людям, которые пытаются заявить о себе. Это не делает чести ни им, ни чеченцам, ни Кавказу в целом", - заявил Лечи корреспонденту "Кавказского узла".

"Автору этого ролика не позавидуешь. Жаль его близких, которым тоже придется отвечать", - считает студент грозненского вуза Мансур.

"Не удивлюсь, если в ближайшее время на местном ТВ покажут его глубокое раскаяние, а родственники будут порицать его поведение или даже откажутся от него. Такой "метод воспитания" наши власти активно используют уже не первый год", - сказал грозненец Сайд-Магомед.

В Чечне распространена практика принуждения к извинениям, причем она затрагивает как критиков режима Кадырова, так и тех, чье поведение тем или ином образом раздражает власти. Один из первых случаев принуждения к извинениям произошел в декабре 2015 года, когда местный житель Адам Дикаев раскритиковал главу Чечни Рамзана Кадырова, а через неделю в соцсетях появилось видео, на котором Дикаев со снятыми штанами заявляет о своей неправоте и выражает поддержку властям республики. К публичным извинениям принуждают даже подростков. Так, в декабре 2017 года чеченские силовики принудили подростков из станицы Старогладовской извиниться на камеру перед жителями села Иласхан-Юрт, с которыми у молодых людей была ссора, сообщил Правозащитный центр "Мемориал". 

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

Примечание:

"Участники свадебного кортежа продолжили практику публичных извинений в Чечне", "Версия о болезни обратившегося к Кадырову напомнила о публичных унижениях в Чечне", "Критика близких в адрес блогера вызвала скепсис у жителей Чечни".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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