Пикетчица перед зданием областного суда в Ростове-на-Дону. Фото предоставлено Татьяной Шибановой

11 октября 2018, 01:33

Дольщики ростовского ЖК "Баррикадная" потребовали достроить дом

Дольщики жилкомплекса "Баррикадная" в Ростове-на-Дону объявили о начале серии одиночных пикетов перед зданием областного правительства. Представитель инициативной группы пожаловалась на то, что во время проведения первого пикета охрана областного правительства вызвала полицию.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября силовики прервали одиночные пикеты дольщиков ростовского жилкомплекса "Баррикадная", которые  выходили к зданию областной прокуратуры. "К ним в штатском подошли сотрудники органов безопасности с жестким требованием покинуть место проведения пикета", - заявили в пресс-службе Объединенной рабочей группы обманутых дольщиков.

Строительство дома на 1-й Баррикадной улице было начато в 2004 году Ростовской региональной ипотечной корпорацией. 51,682% ее акций владеет областное министерство имущественных и земельных отношений, следует из данных на сайте корпорации. Поскольку правительство Ростовской области было главным акционером компании-застройщика и выдало ему разрешение, требования дольщиков жилкомплекса "Баррикадная" к властям обоснованны, почитали юристы Христофор Арутюнов и Татьяна Берман.

Пикетчица и полицейские в Ростове-на-Дону. Фото: Константин Волгин для "Кавказского узла".10 октября одна из дольщиц вышла на пикет с плакатом, но охрана областного правительства вызвала правоохранителей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы дольщиков "Баррикадной" Татьяна Шибанова. "Охранник правительства, увидев на площади человека с плакатом, вызвал полицию по кнопке тревоги. Те приехали, посмотрели, записали данные и уехали", - сказала дольщица.

"Дольщики "Баррикадной" в очередной раз заявляют о своём недоверии властям", - отметила Шибанова.  По ее словам, представители власти пообещали подписать договор с инвестором ещё перед выборами 9 сентября, но так и не сделали этого. "Недостроенный дом стоит и разрушается", - напомнила она.

Одиночные пикеты перед зданием Правительства  Ростовской области дольщики "Баррикадной" будут ежедневными, уточнила Шибанова.

Комментариев от представителей полиции относительно инцидента перед зданием облправительства не поступало. На сайте правительства Ростовской области к 01.30 мск 11 октября также не было реакции относительно одиночного пикета.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, собраны в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана" вразделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Примечание:

"Ростовские дольщики "похоронили" совесть чиновников", "Обманутые дольщики в Ростове-на-Дону провели акцию в виде флэшмоба", "Дольщики на митинге в Ростове-на-Дону заявили о неготовности властей к диалогу".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

11 октября 2018, 07:56

  • Кадыров потребовал публичных извинений от чеченца за хамское поведение в метро

    Видео, на котором мужчина кидает жестяную банку в пассажиров метро со словами "Ахмат - сила" возмутило главу Чечни. Кадыров жестко охарактеризовал героя видеоролика, заявив, что он не олицетворяет чеченский народ и место его - на ферме. Глава Чечни также потребовал от мужчины явится к нему "первым же самолетом". В республике ранее возникла практика принуждения к извинениям, причем она затрагивала как критиков режима Кадырова так и тех, чье поведение тем или ином образом раздражало власти.

11 октября 2018, 06:52

  • Правозащитник объяснил спор о чечено-ингушской границе провокацией

    Территориальный спор между Чечней и Ингушетией искусственно спровоцирован и нагнетается извне, считает руководитель Human Rights Analysis Center Ахмед Гисаев. Орстхоевская община, земли которой стали предметом спора, изначально указывала на отсутствие противоречий относительно этих территорий, отметил правозащитник. Совет тейпа Цечой призвал обе республики отказаться от решений по изменению границ.

11 октября 2018, 06:11

  • Следствие квалифицировало действия Кокорина и Мамаева как групповое хулиганство

    Полузащитник клуба "Краснодар" Павел Мамаев, задержанный вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным по делу о драке в ресторане, подозревается в совершении хулиганства группой лиц по предварительному сговору, сообщил источник в силовых структурах. Следствие намерено сегодня направить в суд ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.

11 октября 2018, 05:36

  • Грузинская оппозиция начала сбор подписей против культивации и экспорта марихуаны

    Движение "Сила в единстве" получило от парламента Грузии специальные бланки для сбора подписей для внесения в Конституцию поправок о запрете культивации и экспорта марихуаны. Однако, по словам председателя парламентского комитета по процедурным вопросам Георгия Кахиани, инициатива является "популистской и абсурдной", так как после выборов нового президента 28 октября вступит в силу новая Конституция, в которой этой нормы "просто физически не будет".

11 октября 2018, 04:27

  • Ингушские сторонники соглашения о границе рассказали о его выгоде для республики

    Соглашение о границе поставит точку в территориальных спорах между ингушами и чеченцами, считает имам мечети города Сунжа Магомед-Сали Цечоев. Речь идет не об изменении границ между регионами, а об их установлении, отметил председатель Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев. С ингушскими сторонниками соглашения о границе солидарен председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин, который заявил, что неопределенность границ между регионами мешает инвестициям.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Документы

Все документы

Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи