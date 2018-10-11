Дольщики ростовского ЖК "Баррикадная" потребовали достроить дом

11 октября 2018, 01:33

Дольщики жилкомплекса "Баррикадная" в Ростове-на-Дону объявили о начале серии одиночных пикетов перед зданием областного правительства. Представитель инициативной группы пожаловалась на то, что во время проведения первого пикета охрана областного правительства вызвала полицию.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 сентября силовики прервали одиночные пикеты дольщиков ростовского жилкомплекса "Баррикадная", которые выходили к зданию областной прокуратуры. "К ним в штатском подошли сотрудники органов безопасности с жестким требованием покинуть место проведения пикета", - заявили в пресс-службе Объединенной рабочей группы обманутых дольщиков.

Строительство дома на 1-й Баррикадной улице было начато в 2004 году Ростовской региональной ипотечной корпорацией. 51,682% ее акций владеет областное министерство имущественных и земельных отношений, следует из данных на сайте корпорации. Поскольку правительство Ростовской области было главным акционером компании-застройщика и выдало ему разрешение, требования дольщиков жилкомплекса "Баррикадная" к властям обоснованны, почитали юристы Христофор Арутюнов и Татьяна Берман.

10 октября одна из дольщиц вышла на пикет с плакатом, но охрана областного правительства вызвала правоохранителей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" представитель инициативной группы дольщиков "Баррикадной" Татьяна Шибанова. "Охранник правительства, увидев на площади человека с плакатом, вызвал полицию по кнопке тревоги. Те приехали, посмотрели, записали данные и уехали", - сказала дольщица. "Дольщики "Баррикадной" в очередной раз заявляют о своём недоверии властям", - отметила Шибанова. По ее словам, представители власти пообещали подписать договор с инвестором ещё перед выборами 9 сентября, но так и не сделали этого. "Недостроенный дом стоит и разрушается", - напомнила она.