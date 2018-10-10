Пикетчик потребовал уменьшить отчисления Астраханской области федеральному центру

10 октября 2018, 22:13

Правительство России должно либо поровну распределять доходы Астраханской области между регионом и федеральным центром, либо уйти в отставку, заявил депутат Астраханской областной думы Петр Кириллов на пикете у здания Кабмина в Москве.

По словам Кириллова, он стоял в течение 40-50 минут в двух местах - возле центральных ворот и около КПП №3. Он держал плакат с надписью: "Правительство! Около 70% доходов Астраханской области уходит из региона. Верните справедливое распределение доходов, 50/50, или уходите в отставку! Астраханцы хотят жить, а не выживать!".

"К сожалению, даже у меня, депутата регионального парламента, рычагов для изменения ситуации мало. Такие вопросы решаются на другом уровне. Естественно, в облдуме я по этому поводу выступал, делал заявления, но выхода на более высокие площадки у меня нет, поэтому я решил привлечь внимание к этой проблеме таким вот способом", - пояснил Кириллов решение провести пикет.

Пикетчик отметил, что ему не мешали проводить акцию. "С территории правительства вышел сотрудник ФСО, показал удостоверение и вежливо спросил меня о цели моей акции. Меня сфотографировали, переписали мои данные. Больше никаких действий со стороны правоохранительных органов не было. После общения с сотрудником ФСО я продолжил стоять", - рассказал Кириллов корреспонденту "Кавказского узла".

Пикет вызвал интерес, сказал депутат. "Обычные люди реагировали с интересом, останавливались, смотрели. Когда я стоял возле главных ворот - там же проезжая часть, - люди смотрели из машин, фотографировали", - отметил Кириллов. Депутат добавил, что запись о пикете, которую он разместил на своей странице в Facebook, собрала положительные отклики.

"Считаю несправедливым, что большую часть доходов Астраханской области забирает федеральный центр. Наш регион, по сути, является донором и зарабатывает более 100 млрд рублей, но в областном бюджете остается только около 30 млрд рублей. Поэтому, чтобы в бюджете хватало денег на все, в том числе на социальный блок, денег в бюджете региона должно оставаться больше. Иначе мы так и будем жить в режиме "топтания на месте" и "латания дыр", - написал депутат в соцсети.

На сайте правительства России по состоянию на 22:13 мск 10 октября нет комментариев относительно требований пикетчика.

Ранее, 26 сентября, ушел в отставку с поста губернатора Астраханской области Александр Жилкин. Пользователи соцсетей предъявили к нему ряд претензий, указав, в частности, на проблемы с объектами социальной сферы и ремонтом дорог. Местные политики согласились с тем, что социальная сфера является наиболее проблемной в регионе.