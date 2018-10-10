Мэр Еревана официально вступил в должность

10 октября 2018, 19:25

Ставленник премьера Армении Никола Пашиняна Айк Марутян сегодня официально вступил в должность мэра Еревана. Церемония инаугурации назначена на 13 октября.

Как писал "Кавказский узел", 23 сентября в столице Армении прошли выборы в Совет старейшин Еревана, на которых победил блок "Мой шаг", возглавляемый комиком Айком Марутяном. В соответствии с законом Армении "О местном самоуправлении в городе Ереван", мэра столицы избирает Совет старейшин. Если по итогам выборов одна из партий получает более 50% мест, то кандидат, возглавляющий ее список, считается избранным мэром. Таким образом Марутян стал главой столицы Армении.

Сегодня в мэрии Еревана состоялось первое заседание новоизбранного Совета старейшин, в повестке дня был поставлен ряд вопросов, среди которых формирование временной счетной комиссии, выдвижение председателей комиссий и их заместителей, организационные вопросы, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир мэрии на канале Youtube.

Айк Марутян сегодня официально вступил в должность мэра. На заседании было принято решение об организации его инаугурации 13 октября.

После заседания Айк Марутян заявил журналистам, что Совет старейшин будет единым органом, несмотря на то, что в нем представлены и другие партии. Он призвал членов Совета старейшин быть внимательными ко всем проблемам граждан столицы и вынести их на обсуждение в Совете для разрешения.

Связанные с выборами в Ереване новости "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Ереван: выборы старейшин".