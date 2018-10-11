Освобожден один из трех остававшихся под арестом членов "Сасна Црер"

11 октября 2018, 00:18

Участник группы "Сасна Црер" Павел Манукян, обвиняемый в захвате полка полиции в Ереване, освобожден из-под стражи после внесения залога в размере около двух тысяч долларов.

Как писал "Кавказский узел", после того как 17 августа были освобождены Араик Хандоян и Варужан Аветисян, под арестом оставались трое членов группы "Сасна Црер" - Павел Манукян, Смбат Барсегян и Армен Билян. 3 октября Манукян объявил бессрочную голодовку с требованием изменить меру пресечения. К его требованию присоединился Армен Билян, обвиняемый в убийстве сотрудника при захвате полка полиции в Ереване.

Вооруженный отряд "Сасна Црер", состоящий из сторонников оппозиционного "Учредительного парламента", удерживал здание патрульно-постовой службы в столице Армении с 17 по 31 июля 2016 года. Мятежники захватили и заложников, но отпустили всех их за день до сдачи. По делу "Сасна Црер" были обвинены 32 человека, однако после прихода к власти в Армении Никола Пашиняна "Сасна Црер" объявил о готовности сотрудничать с новой властью.

Рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Павлу Манукяну состоялось 10 октября. Суд первой инстанции принял решение освободить его под залог, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Инесса Петросян.

По ее словам, Манукян был отпущен прямо из зала суда, а залог в размере 1 миллиона драмов (около двух тысяч долларов США) выплатили его родственники.

Таким образом, под стражей на сегодняшний день остаются два члена "Сасна Црер" - Смбат Барсегян и Армен Билян.

Напомним, сегодня стало известно, что скончался один из ключевых участников захвата в Ереване, член вооруженного отряда "Сасна Црер" Араик Хандоян. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа. Адвокаты Хандояна заявили "Кавказскому узлу", что его состояние здоровья ухудшилось во время содержания под стражей.

"Кавказский узел" опубликовал хронику "Как оппозиция захватила полицию в Ереване", а также фотохронику "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".