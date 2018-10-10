Суд отклонил апелляцию Михаила Беньяша

10 октября 2018, 18:29

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о 40 часах обязательных работ, назначенных адвокату Михаилу Беньяшу по статье о нарушении порядка организации митинга, сообщила защита. "Кавказский узел" информировал, что адвоката Михаила Беньяша задержали 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Суд назначил ему 14 суток ареста по статье о неподчинении полицейскому и 40 часов обязательных работ по статье о нарушении порядка проведения митинга. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар, где арестовали на два месяца по подозрению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Михаила Беньяша признали виновным по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) из-за публикаций в социальной сети Facebook накануне акции протеста против повышения пенсионного возраста, в которой он призывал жителей Краснодара участвовать в ней, пояснил адвокат Алексей Аванесян. По его словам, вина Беньяша так и не была доказана. В материалах дела имеется документ, который выдается за скриншот страницы Беньяша в соцсети, но там даже не дана соответствующая интернет-ссылка, отметил адвокат. "В материалах дела нет информации, как и где конкретно Беньяш призывал людей участвовать в митинге, то есть описания правонарушения нет", - заявил Аванесян корреспонденту "Кавказского узла". Михаила Беньяша признали виновным по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) из-за публикаций в социальной сети Facebook накануне акции протеста против повышения пенсионного возраста, в которой он призывал жителей Краснодара участвовать в ней, пояснил адвокат Алексей Аванесян. По его словам, вина Беньяша так и не была доказана. В материалах дела имеется документ, который выдается за скриншот страницы Беньяша в соцсети, но там даже не дана соответствующая интернет-ссылка, отметил адвокат. "В материалах дела нет информации, как и где конкретно Беньяш призывал людей участвовать в митинге, то есть описания правонарушения нет", - заявил Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Аванесян отметил, что на обвинении по статье 20.2 КоАП РФ держатся все остальные обвинения, предъявленные Беньяшу, и если бы Краснодарский краевой суд сегодня отменил решение Ленинского районного суда, то все они были бы сняты. "Видео, которое приобщает защита, автоматически признается судом смонтированным и недостоверным, и не приобщается, при этом игнорируются адвокатский запрос и ответ на него", - добавил Аванесян.

На сайте Краснодарского краевого суда по состоянию на 18:29 мск 10 октября нет информации о сегодняшнем решении относительно дела Беньяша.