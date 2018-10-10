Адвокат Михаил Беньяш во время задержания. Фото Светланы Кравченко для "Кавказского узла"

10 октября 2018, 18:29

Суд отклонил апелляцию Михаила Беньяша

Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о 40 часах обязательных работ, назначенных адвокату Михаилу Беньяшу по статье о нарушении порядка организации митинга, сообщила защита.

"Кавказский узел" информировал, что адвоката Михаила Беньяша задержали 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Суд назначил ему 14 суток ареста по статье о неподчинении полицейскому и 40 часов обязательных работ по статье о нарушении порядка проведения митинга. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар, где арестовали на два месяца по подозрению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

Михаила Беньяша признали виновным по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга) из-за публикаций в социальной сети Facebook накануне акции протеста против повышения пенсионного возраста, в которой он призывал жителей Краснодара участвовать в ней, пояснил адвокат Алексей Аванесян. По его словам, вина Беньяша так и не была доказана. В материалах дела имеется документ, который выдается за скриншот страницы Беньяша в соцсети, но там даже не дана соответствующая интернет-ссылка, отметил адвокат. "В материалах дела нет информации, как и где конкретно Беньяш призывал людей участвовать в митинге, то есть описания правонарушения нет", - заявил Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Аванесян отметил, что на обвинении по статье 20.2 КоАП РФ держатся все остальные обвинения, предъявленные Беньяшу, и если бы Краснодарский краевой суд сегодня отменил решение Ленинского районного суда, то все они были бы сняты. "Видео, которое приобщает защита, автоматически признается судом смонтированным и недостоверным, и не приобщается, при этом игнорируются адвокатский запрос и ответ на него", - добавил Аванесян.

На сайте Краснодарского краевого суда по состоянию на 18:29 мск 10 октября нет информации о сегодняшнем решении относительно дела Беньяша.

Напомним, что 11 сентября Международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала его немедленного освобождения. Обращение с требованием расследовать избиение краснодарского адвоката Михаила Беньяша подписали 379 адвокатов из разных регионов России. 3 октября снять обвинение с Беньяша призвала Международная комиссия юристов. 9 октября Правозащитный центр "Мемориал" заявил, что уголовное преследование Беньяша угрожает независимости адвокатуры и соблюдению права граждан на юридическую защиту, подрывает основы российской правовой системы.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Адвокаты заявили о бездействии правоохранителей в расследовании избиения Беньяша", "С требованием расследовать нападение на Беньяша выступили 360 адвокатов", "Amnesty International объявила кубанского адвоката Беньяша узником совести".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

10 октября 2018, 19:51

10 октября 2018, 19:35

  • Ненашева рассказала о причинах проведения акции в Махачкале

    Полицейские прервали акцию против пыток "Груз 300", но она состоялась, поскольку вызвала обсуждение, считает организатор перфоманса Екатерина Ненашева. Она объяснила проведение акции в Махачкале с желанием поддержать дагестанца, пережившего пытки. Негативная реакция прохожих говорит о том, что общество не готово обсуждать тему пыток, полагает журналист Светлана Анохина.

10 октября 2018, 19:25

10 октября 2018, 18:34

10 октября 2018, 18:29

  • Суд отклонил апелляцию Михаила Беньяша

    Краснодарский краевой суд оставил в силе решение о 40 часах обязательных работ, назначенных адвокату Михаилу Беньяшу по статье о нарушении порядка организации митинга, сообщила защита.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Новости

Все новости

Инфографика

Все справки

Аналитика

Все статьи