Боеприпасы найдены на территории Астраханского кремля

10 октября 2018, 20:49

Астраханский кремль решено закрыть до утра после обнаружения на его территории 15 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили в МВД.

Снаряды были найдены при ремонтно-реставрационных работах на объекте культурного наследия "Комплекс Троицкого собора", входящего в ансамбль Астраханского кремля, проинформировали в министерстве культуры региона.

"Кремль закроют до утра, чтобы вывезти обнаруженные боеприпасы, их 15 по 45 мм. Предположительно, на территории кремля во время войны было хранилище боеприпасов, а находки - его остатки", - цитирует источник в Управлении МВД РФ по Астраханской области "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2017 года сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд, найденный жителем Приволжского района на своем дачном участке.