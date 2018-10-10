10 октября 2018, 20:49

Боеприпасы найдены на территории Астраханского кремля

Астраханский кремль решено закрыть до утра после обнаружения на его территории 15 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщили в МВД.

Снаряды были найдены при ремонтно-реставрационных работах на объекте культурного наследия "Комплекс Троицкого собора", входящего в ансамбль Астраханского кремля, проинформировали в министерстве культуры региона.

"Кремль закроют до утра, чтобы вывезти обнаруженные боеприпасы, их 15 по 45 мм. Предположительно, на территории кремля во время войны было хранилище боеприпасов, а находки - его остатки", - цитирует источник в Управлении МВД РФ по Астраханской области "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае 2017 года сотрудники Росгвардии обезвредили артиллерийский снаряд, найденный жителем Приволжского района на своем дачном участке.

Примечание:

"Бомба времен ВОВ обезврежена в Астраханской области", "Два снаряда найдены в Астраханской области", "Авиабомба времен Великой Отечественной войны уничтожена в Астраханской области".

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