Сотрудники полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

10 октября 2018, 18:34

Житель Дагестана обвинен в нападениях на участковых

Передано в суд дело Шамиля Юсупова, который участвовал в вооруженных нападениях на двух участковых в Дагестане, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", 1 октября 2017 года после убийства двух участковых в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана в этих районах был введен режим КТО. В ходе спецоперации в Бабаюртовском районе были убиты два человека, опознанные позднее как 29-летние Джумагельди Аджиниязов и Камал Ибрагимов. Силовики сообщили о поисках третьего предполагаемого боевика, 28-летнего Шамиля Юсупова.

По данным следствия, в мае 2017 года Юсупов, Аджиниязов, Ибрагимов и другие их сообщники создали в Кизлярском и Бабаюртовском районах Дагестана вооруженную банду. Руководителем всех групп стал Джумагельди Аджиниязов. 29 сентября 2017 года Юсупов и Аджиниязов в полицейском участке в Задоевке убили участкового, после чего уехали на его служебном автомобиле, забрав с собой табельный пистолет полицейского. Впоследствии машину нашли сожженной в поле в Бабаюртовском районе, говорится в сообщении.

"30 сентября 2017 в селе Ибрагимотар Бабаюртовского района республики Юсупов, Аджиниязов и Ибрагимов совершили посягательство на жизнь участкового уполномоченного полиции отдела полиции ОМВД России по Бабаюртовскому району", - утверждает следствие. 1 октября члены банды завладели в селе Октябрьское Хасавюртовского района автомобилем местного жителя. При попытке задержания Ибрагимов и Аджиниязов были убиты, получил огнестрельное ранение полицейский.

Шамилю Юсупову предъявлено обвинение в создании незаконного вооруженного формирования и банды, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном обороте и хищении оружия, вовлечении в совершение преступлений террористической направленности, неправомерном завладении автомобилем и умышленном повреждении чужого имущества общеопасным способом, проинформировало сегодня на своем сайте Следственное управление СКР по Дагестану.

Задержан ли Шамиль Юсупов, в сообщении не поясняется.

2 октября 2017 года стало известно, что силовики взорвали дома, в которых проживали родители предполагаемых боевиков в селе Большая Задоевка Кизлярского района, заявив о наличии там взрывных устройств. Местные жители усомнились, что в домах хранилась взрывчатка. Дом Анджиниязовых в результате взрыва был частично разрушен, дом Юсуповых практически уничтожен, а на его воротах силовики повесили фото убитых боевиков, что члены семьи восприняли как акт устрашения, говорится в релизе правозащитного центра "Мемориал".

Практика подрывов и поджогов домов родственников боевиков была введена в Чечне как метод борьбы с вооруженным подпольем. После атаки боевиков на Грозный в декабре 2014 года Рамзан Кадыров заявил, что для семей боевиков вводится коллективная ответственность. Глава республики пообещал сносить их дома. Вскоре после этого заявления 12 домов родственников боевиков были сожжены. Случаи уничтожения домов семей боевиков в Чечне собраны в справке "Кавказского узла" "Как разрушают дома в Чечне".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих здесь спецопераций, взрывов, обстрелов и похищений людей.

Примечание:

"Французские власти арестовали выходца из Чечни по обвинению в терроризме", "Силовики прекратили поиски боевиков на границе Чечни и Ингушетии", "Силовики сообщили о трех убитых в Чечне боевиках".

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