Похоронены двое погибших после взрыва в дагестанской школе

10 октября 2018, 17:24

Тело третьего подростка, умершего в больнице после взрыва в дагестанской школе, пока не доставлено в республику из Нижнего Новгорода.

Как писал "Кавказский узел", пятеро школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района. Троих пострадавших доставили на лечение в Нижний Новгород. 9 октября стало известно, что врачи не смогли спасти двух школьников, проходивших лечение в больнице Махачкалы. Скончался также подросток, находившийся в ожоговом центре Нижнего Новгорода.

Двое подростков из Левашинского района продолжают проходить лечение в ожоговом центре в Нижнем Новгороде. "Они получили ожоги около 40 процентов тела и сейчас их здоровье оценивается как стабильное", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Министерстве здравоохранения Дагестана.

Похороны двоих подростков, умерших в махачкалинской больнице, прошли в селении Эбдалая Левашинского района, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель селения.

"Их сразу же похоронили, после того как привезли в село. По мусульманским обычаям, похороны нельзя откладывать, и тело надо предавать земле как можно быстрее. Тело третьего ребенка пока еще не привезли в село, в ближайшее время его должны отправить из Нижнего Новгорода", - сказал местный житель.

Взрыв в школе селения Эбдалая произошел после утечки из газопровода, сообщило МЧС. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших. Газовая труба, на которой выявлена утечка, проходит рядом со спортзалом, сообщило следствие, которое возбудило уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Спортивная школа, в которой произошел взрыв, не имеет никакого отношения к Эбдалаинской средней образовательной школе, сказал сотрудник учебного заведения.

"Спортзал находится у школы, но ученики там не занимаются во время учебы. Уроки физкультуры проходят у нас в другом зале. Дети посещают спортшколу после учебного процесса. Вторая смена у нас заканчивается вечером, дети идут домой переодеваются и идут заниматься в зал", - рассказал сотрудник корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, "ремонтные работы пока еще не начаты, так как следственные органы пока еще не закончили свои действия и периодически приходят на место происшествия". "От пожара пострадал в основном тренерский кабинет. Но занятия проводить в зале невозможно. Там нет света, порядок не наведен, так как следователи продолжают работу", - рассказал работник сельской школы.

После смерти подростков возбуждено новое уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), сообщили в республиканском следственном управлении СКР. Оно объединено в одно производство с предыдущим делом, возбужденным по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). "В настоящее время устанавливаются виновные должностные лица, назначены судебно-медицинские экспертизы", - сообщил представитель ведомства.