Телекомпания имени Кадырова получила право на всероссийское вещание

10 октября 2018, 17:03

Телерадиокомпания "Путь" имени Ахмата Кадырова стала региональным исламским телеканалом, который получил право вещания на всей территории России, заявил представитель Минпечати Чечни.

"Первому исламскому телерадиоресурсу России выдана лицензия на эфирное вещание. Ранее профильный документ был выдан на радиовещание", - говорится в сообщении от 8 октября, размещенном на станице ТРК "Путь" в соцсети Instagram.

Телерадиокомпания "Путь" имени Ахмата-хаджи Кадырова была создана в августе 2008 года на базе издательского центра "Путь". ТРК включает в себя телевизионный канал, радиостанцию, анимационную студию и типографию. Основная продукция ТРК "Путь" - программы религиозного характера, выпуск фильмов о жизни пророков с переводом на чеченский язык, а также дисков с религиозными проповедями известных исламских деятелей и местных богословов и ежемесячное издание религиозных брошюр. Часть брошюр и дисков, издаваемых ТРК "Путь", бесплатно раздаются жителям региона, поступают также в учебные заведения, библиотеки и дома культуры. Директором ТРК "Путь" является советник главы Чечни, известный богослов Адам Шахидов, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель Министерства по национальной политике, внешним связям печати и информации Чечни.

"На сегодняшний день ТРК "Путь" является единственным региональным исламским телеканалом, который получил право вещания на всей территории нашей страны. Это большое достижение как для ТРК "Путь", так и всей республики в целом", - подчеркнул представитель министерства.

По его словам, ТРК "Путь" также стала первой за последние 15 лет региональной компанией, получившей официальный федеральный статус.

"Благодаря телеканалу "Путь" наша молодежь имеет возможность получать истинные знания об исламе. Это в свою очередь оберегает молодых людей от влияния экстремисткой идеологии. Я попросил коллектив телеканала и дальше работать в таком же положительном русле, развивать свои навыки и профессионализм", - написал 8 октября в своем аккаунте "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением информации о том, что ТРК "Путь" стала первой за последние 15 лет региональной компанией, получившей официальный федеральный статус, и есть ли иные региональные исламские телеканалы, осуществляющие вещание на всю Россию.

Жители Чечни, опрошенные корреспондентом "Кавказского узла", разошлись во мнениях по поводу деятельности ТРК "Путь".

"Те программы, мультфильмы для детей, брошюры на тему ислама, что выпускает компания "Путь", имеют большое значение. Они позволяют узнать и взрослым, и детям очень много о религии ислам. Это очень познавательно и нужно. Мне, например, нравится смотреть исламские фильмы в переводе на чеченский язык, много нового узнал для себя о религии", - отметил грозненец Имран.

ТРК "Путь" находится под влиянием руководства Чечни и пропагандирует его позицию по исламу, уверен студент одного из грозненских вузов Шамиль. "Прежде они делали это в масштабах республики, теперь получили возможность распространять свое видение на всю страну", - отметил он.