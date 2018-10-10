Чеченские аналитики связали протесты в Магасе с антиевкуровскими настроениями

10 октября 2018, 18:10

Протесты в Магасе обусловлены национальной травмой ингушей из-за утраты территорий и сакральным значением земли для народа, однако территориальный спор послужил лишь поводом для политических выступлений против Юнус-Бека Евкурова, заявили чеченские политические аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 26 сентября Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Жители Ингушетии вышли на массовые акции против передела границы. Рамзан Кадыров 1 октября потребовал от противников установления границы "не вести пустых разговоров" и "не создавать себе проблем". Вечером 4 октября глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписал республиканский закон об установлении административной границы на фоне массовой акции протеста в Магасе, а противники соглашения объявили о начале бессрочной акции. С 8 октября в Магасе проходит согласованная акция протеста.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Протестные акции в Магасе во многом обусловлены национальной травмой, нанесенной ингушскому народу осенью 1992 года, во время осетино-ингушского конфликта, полагает чеченский политолог и публицист Руслан Мартагов.

Мартагов отметил, что сочувствует ингушам, хотя и не поддерживает их акции протеста. "Собравшиеся на бессрочном митинге требуют сохранения целостности республики без передачи земли горной Ингушетии Чечне, где находится Бамутско-Даттыхское нефтяное месторождение", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политолог уверен, что причиной передачи этой территории Чечне является именно это нефтяное месторождение, поскольку "Роснефть" получила лицензии на добычу полезных ископаемых сроком до 2042 года на двух участках - Предгорненском и Бамуто-Даттыхском. Поскольку это напрямую касается интересов "Роснефти", на процесс определения границы влияло высшее федеральное руководство, убежден Мартагов.

"И сколько бы народ не участвовал в этой протестной акции, результат, к сожалению, будет один - этот нефтеносный участок будет передан соседей республике, там начнется добыча нефти. Рекультивация земель, а это дорогостоящие мероприятия, проводиться не будет. Когда иссякнут подземные запасы углеводородного сырья, народы, проживающие там, получат загубленную территорию, - проплешину, пропитанную нефтью и химреагентами, на которой уже ничего расти не будет", - указал Руслан Мартагов.

Политолог уверен, что глава Ингушетии допустил грубую ошибку, решив готовить соглашение о границе втайне от народа. Юнус-Бек Евкуров должен был понимать состояние общества и знать менталитет ингушей - это позволило бы ему предвидеть, что тайное соглашение вызовет массовый протест, считает Мартагов.

Евкуров решил, что все вопросы решает он один, в результате получил массовое противостояние. Ингушское общество свободно выражает свое мнение

"Все решения, касающиеся территории субъекта, деления границ, должны приниматься после проведения всенародного опроса или референдума. Явное манкирование мнением народа при решении территориальных вопросов противозаконно. К сожалению, Евкуров решил, что все вопросы решает он один. В результате он получил массовое противостояние. Одно из требований митингующих – отставка Юнус-Бека Евкурова, как утратившего доверие народа. Ингушское общество более свободное, по нему не прокатились две войны, как в случае с чеченским обществом, оно свободно выражает свое мнение", - пояснил он.

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Опубликованные карты с обозначением площади земель, которые Ингушетия передает Чечне и получает взамен, не дают полного понимания контекста сложившегося противостояния, обратил внимание политолог.

"Насколько мне известно, работа над картами начинается в экспедициях в полевых условиях. Находясь далеко от Кавказа, можно определить площадь передаваемых земель, - но истинную ценность каждого клочка земли можно определить только пройдя по этим землям. Земля имеет ценность не только как кладезь полезных ископаемых, нужно учитывать сакральность этих территорий для местного населения", - сказал Мартагов корреспонденту "Кавказского узла".

Политический обозреватель из Грозного Руслан Караев, в прошлом министр печати Ингушетии, с сомнением относится к любым современным исследованиям картографов.

"Доверять, если вопрос в таком контексте вообще может ставиться, можно только неангажированным картографам, но сегодня таковых нет. Надо поднимать карты, составленные при советской власти. Хотя в данном случае я считаю, что это межевание - всего лишь повод для раскрутки более серьезных событий", - заявил Караев корреспонденту "Кавказского узла".

Караев опасается радикализации протестов в Магасе, подчеркивая, что в целом считает протестные митинги нормальным для цивилизованных обществ явлением. Акции в Магасе, по оценке Караева, не приведут к "содержательному разговору", но породят антагонизм между народами Ингушетии и Чечни.

"Требования этого митинга, боюсь, будут все более радикальными по мере того, как власти будут проявлять нерешительность. В Грозном в начале 1990-х годов тоже начинали с малого, а потом все больше начали входить во вкус. В результате все закончилось кровавой трагедией", - сказал обозреватель корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченский журналист Саид Бицоев считает спор ингушей и чеченцев из-за территории во многом надуманным, называя его деструктивным явлением. Спорные территории, входившие в переданный в 1920 годах Чечне Сунженский казачий округ, исторически принадлежали карабулакам (орстхой) - вайнахскому субэтносу, представители которого ныне живут и в Чечне, и в Ингушетии, отметил он.

30 ноября 1922 года Чеченская автономная область была выделена из Горской АССР. 7 ноября 1924 года декретом ВЦИК Горская АССР была ликвидирована, в связи с чем была образована Ингушская АО в составе РСФСР с административным центром во Владикавказе. В 1929 году Сунженский казачий округ, состоящий из станиц, основанных на месте ингушских селений, был включен в состав Чечни. В июле 1933 года г.Орджоникидзе (экс-Владикавказ, переименован в 1931 г.) был передан Осетии, а 15 января 1934 года Ингушетия была присоединена к Чечне и образована Чечено-Ингушская автономная область, которая 5 декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской АССР (ЧИАССР), говорится в справочном материале Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".

"Поэтому могилы предков [о которых заявляет ингушская сторона] – это очень условное название, это могилы предков карабулаков, а не ингушей или чеченцев. Поэтому они могут говорить: "Наши предки жили там, границы наших селений, хуторов и аулов были там, а не здесь". Наверное, у них больше исторического права, чтобы прежние границы оставались. Но я ни в коей мере не претендую на объективность и не поддерживаю ту или иную сторону. Этот спор возник на пустом месте. Даже если вообще нет границ между чеченцами и ингушами – в этом нет ничего плохого. Потому что мы разговариваем на одном языке. Этот спор очень плохой, он вредный для нас", - процитировало 8 октября Бицоева "Радио Свобода".

Основное недовольство было связано с тем, что накопилась усталость от долгого пребывания Юнус-Бека Евкурова у власти. В Кремле почему-то решили назначить Евкурова на третий срок, что вызвало огромное отторжение у части людей в Ингушетии. Территориальный, пограничный спор стал последней каплей

Протесты в Магасе, по оценке Бицоева, вызваны в первую очередь политическими причинами. Журналист подчеркнул, что не усматривает у протестующих в Магасе античеченских настроений.

"В основном звучат лозунги об отставке Евкурова. Основное недовольство было связано с тем, что накопилась усталость от долгого пребывания Юнус-Бека Евкурова у власти. [...] Время от времени люди [ранее] собирались и выказывали свое недовольство. Но в Кремле почему-то решили назначить Евкурова на третий срок, что вызвало огромное отторжение у части людей, живущих в Ингушетии. Территориальный, пограничный спор стал последней каплей, и люди решили выказать свое недовольство. Но я думаю, что пограничный вопрос все-таки не самый главный, хотя и довольно острый. И требования протестующих вполне законные и оправданные", - сказал он.

Жители Надтеречного района: мы уступили территорию Ингушетии

С установлением границы по соглашению Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова Ингушетия получила земли, не входившие никогда прежде в ее состав, заявили жители Надтеречного района Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

По соглашению о переделе границы Чечня отдала Ингушетии сельхозугодия бывшего госхоза "Горагорский" в Надтеречном районе. Переданные соседней республике земли удобны для ведения сельского хозяйства, посетовали местные жители. Многие из них ранее выразили недовольство утратой сельхозугодий.

"Нам отдали одну территорию, взамен получили другую и определили границу. Причем та территория, что уступили мы, прежде никогда не была в составе Ингушетии", - заявил житель Надтеречного района Зайнди корреспонденту "Кавказского узла".

По словам мужчины, после передачи части территории муниципалитета в состав Ингушетии административная граница "практически подошла" к поселку Горагорский.

Некоторые жители Чечни разделают опасения, что проблема границы может поссорить народы.

"Мы не митинговали и не возмущались в 1992 году, когда Дудаев и Аушев решали вопрос, не митингуем и сейчас, когда этот вопрос разрешили Кадыров и Евкуров. Это не оттого, что нас все устраивает, просто мы не придаем этому такого большого значения, поскольку считаем, что границ между чеченцами и ингушами существовать не должно. Формальное установление границы не повод для того, чтобы выдвигать какие-то взаимные претензии, обвинять друг друга в чем-то. Любая власть приходит и уходит, но народы останутся", - сказал 80-летий Усам, в прошлом житель Надтеречного района Чечни.

Передача Ингушетии пахотных и пастбищных угодий в Надтеречном районе Чечни не вызвала протестных настроений у местных жителей, подчеркнули в районной администрации.

"Наши люди с пониманием отнеслись к этому вопросу. На тех землях, что теперь отошли в состав Аки-Юртовского сельского поселения Малгобекского района, нет каких-либо древних памятников, родовых кладбищ или каких-то объектов. Это [...] нежилая территория в окрестностях Горагорска и направлении поселка Комарово", - сказал сотрудник местной администрации корреспонденту "Кавказского узла".