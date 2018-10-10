Власти пообещали развивать Новороссийский порт после продажи Магомедовыми

10 октября 2018, 15:56

Минэкономразвития обсудит долгосрочную стратегию развития Новороссийского морского торгового порта с "Транснефтью", выкупившей долю группы "Сумма", принадлежащей арестованным братьям Магомедовым, заявил сегодня глава министерства Максим Орешкин.

Как сообщал "Кавказский узел", Зиявудин Магомедов и его брат, бывший сенатор Магомед Магомедов, с 31 марта находятся в Москве под стражей. Им предъявлено обвинение в мошенничестве и организации преступного сообщества для хищения бюджетных средств. Суд наложил обеспечительный арест на изъятые в ходе обысков у Магомедовых деньги, их машины, квартиры и долю в уставных капиталах юридических лиц.

В рамках дела Магомедовых также арестованы денежные счета, активы и имущество Новороссийского морского торгового порта (НМТП), сообщил 28 июня председатель правления совладельца порта компании "Транснефть" Николай Токарев. "Мы перед следствием и перед всеми ведомствами, от кого так или иначе это зависит, ставим вопрос о том, что надо возвращать порт в нормальное рабочее состояние и создать условия, когда громадное предприятие с грузооборотом в 140 млн тонн в год и 7 тысяч сотрудников должно иметь возможность нормально выполнять свои производственные задачи", - подчеркнул он.

8 октября стало известно о продаже доли Новороссийского морского торгового порта, принадлежавшей братьям Магомедовым. "Совет директоров был проинформирован об исполнении ранее принятого им решения по увеличению принадлежащего ПАО "Транснефть" пакета акций группы НМТП до 60,62%. Закрытие сделки было осуществлено путем приобретения 100% акций в совместном предприятии "Novoport Holding", принадлежавшем на паритетных условиях ПАО "Транснефть" и группе "Сумма" и контролировавшем 50,1% НМТП. Финансирование в размере 750 млн долларов США было произведено за счет заемных средств, что не повлияет на увеличение общей долговой нагрузки", - говорится в пресс-релизе, опубликованном 8 октября на сайте компании "Транснефть".

Сделка "была заключена на рыночных условиях", рассказал представитель группы компаний "Сумма" "Коммерсанту".

По его словам, на сегодняшний день "Транснефть" является для порта единственно верным контролирующим акционером. "Уверены, что НМТП продолжит успешное развитие своих мощностей", - подчеркнул он.

Напомним, что интерес к Зиявудину Магомедову возник у следователей после претензий налоговиков к Новороссийскому морскому торговому порту, который, по данным налоговой службы, в 2014-2015 годах не доплатил налогов на 6,95 миллиарда рублей. На фоне уголовных дел в отношении братьев Магомедовых "Транснефть" ранее пыталась дистанцироваться от возможных проблем с Новороссийским морским торговым портом и 3 апреля приостановила сделку по выкупу доли "Суммы" в нем.

Утром 9 октября акции Новороссийского морского торгового порта (НМТП) выросли в цене на фоне новостей об увеличении доли "Транснефти" в компании до 60%, сообщило РБК со ссылкой на данные Мосбиржи, где на старте торгов цена за акцию поднималась до 7,225 руб. (+11,9%), после чего бумаги скорректировались до 7 руб. (8,4%).

Минэкономразвития обсудит долгосрочную стратегию развития Новороссийского морского торгового порта (НМТП) с "Транснефтью", заявил сегодня глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"Очень важно определить долгосрочную стратегию развития актива, поэтому, как я говорил, у нас приватизация не ради приватизации, а как важный элемент, который добавляет больше пространства маневра с точки зрения реализации долгосрочной стратегии", - отметил министр.

Орешкин также уточнил, что Минэкономразвития вместе с "Транснефтью" будет обсуждать долгосрочную стратегию развития и только потом обсуждать приватизацию НМТП. "Приватизация - это не цель, это инструмент, инструмент реализации соответствующих долгосрочных планов", - процитировал слова министра ТАСС.

Доля "Транснефти" в НМТП увеличилась до 60,6%. Еще 20% компании принадлежит Росимуществу, 5,3% находятся в управлении РЖД, остальные акции - у миноритариев, отмечает издание.

"Кавказский узел" опубликовал биографии Зиявудина Магомедова и Магомеда Магомедова в разделе "Персоналии".