Автомобиль полиции в Дагестане во время КТО. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-hode-kto-v-dagestane-neytralizovany-troe-2.html

10 октября 2018, 11:15

Режим КТО отменен в двух районах Дагестана

Силовики завершили спецмероприятия в Буйнакском и Кумторкалинском районах, заявил сегодня представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

"Кавказский узел" информировал, что 27 сентября в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана был объявлен режим КТО. На следующий день НАК сообщил о том, что силовики убили в перестрелке предполагаемого боевика, 26-летнего жителя села Эндирей Хасавюртовского района.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержится карта с административно-территориальным делением Дагестана и статья "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Режим КТО прекращен на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана, со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане сообщает сегодня "Интерфакс".

"Режим прекращен в 10:00 мск в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - цитирует представителя НАК ТАСС.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"КТО в Буйнакском районе стала второй за месяц", "Спецоперация в Талги осталась незамеченной жителями поселка", "Три человека убиты в ходе спецоперации в Дагестане".

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10 октября 2018, 12:52

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10 октября 2018, 11:42

10 октября 2018, 11:15

  • Режим КТО отменен в двух районах Дагестана

    Силовики завершили спецмероприятия в Буйнакском и Кумторкалинском районах, заявил сегодня представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

10 октября 2018, 10:27

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