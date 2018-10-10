Режим КТО отменен в двух районах Дагестана

10 октября 2018, 11:15

Силовики завершили спецмероприятия в Буйнакском и Кумторкалинском районах, заявил сегодня представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

"Кавказский узел" информировал, что 27 сентября в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана был объявлен режим КТО. На следующий день НАК сообщил о том, что силовики убили в перестрелке предполагаемого боевика, 26-летнего жителя села Эндирей Хасавюртовского района.

Режим КТО прекращен на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов Дагестана, со ссылкой на представителя оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане сообщает сегодня "Интерфакс".

"Режим прекращен в 10:00 мск в связи с завершением всех оперативных мероприятий", - цитирует представителя НАК ТАСС.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.