Число погибших в дагестанской школе выросло до трех

10 октября 2018, 10:27

Третий из пяти подростков, пострадавших при взрыве в спортзале в селе Эбдалая, скончался в ожоговом центре Нижнего Новгорода, заявил представитель Минздрава Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", пятеро школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района. Троих пострадавших доставили на лечение в Нижний Новгород. 9 октября стало известно, что врачи не смогли спасти двух школьников, проходивших лечение в больнице Махачкалы.

В больницах умерли трое пострадавших при взрыве в спортшколе в дагестанском селе Эбдалая, заявил сегодня представитель Минздрава Дагестана.

"Двое подростков четырнадцати и шестнадцати лет, у которых были ожоги более 90% тела, скончались в больнице в Махачкале. Еще один молодой парень восемнадцати лет скончался в ожоговом центре Нижнего Новгорода", - процитировало сегодня слова сотрудника ведомства РИА "Новости".

По словам заведующего ожоговым отделением республиканской клинической больницы Магомеда Ахмедова, у подростка, скончавшегося в больнице Нижнего Новгорода, было 80% ожогов тела, сообщает сегодня ТАСС.

"К сожалению, вчера вечером (9 октября) умер третий из пострадавших подростков, которого транспортировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода. У него ожоги были на площади 80% поверхности тела", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, взрыв в школе в селении Эбдалая, в результате которого пострадали пять учеников, произошел после утечки из газопровода. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших. Газовая труба, на которой выявлена утечка, проходит рядом со спортзалом, сообщило следствие, которое возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).