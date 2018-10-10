Азербайджан заявил об обстрелах пяти сел

10 октября 2018, 09:23

Режим прекращения огня в зоне карабахского конфликта был нарушен 28 раз за минувшие сутки, сообщило министерство обороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 8 октября Азербайджан насчитал 30 обстрелов в зоне конфликта. Нагорный Карабах ранее заявил о 150 обстрелах с азербайджанской стороны с 30 сентября по 6 октября.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 28 раз", - сообщается сегодня на сайте Минобороны Азербайджана.

По данным ведомства, позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам на приграничных с Арменией территориях - в селе Бала Джафарли Газахского района, в селах Агдам, Агбулаг, Мунджуглу Товузского района, селе Заманлы Гедабекского района.

На сайтах оборонных ведомств Армении и Нагорного Карабаха сегодня к 08.55 мск нет информации, опровергающей или подтверждающей сообщение Минобороны Азербайджана.

Перемирие, объявленное сторонами карабахского конфликта после его обострения в апреле 2016 года, не прекратило противостояния, говорится в справке "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны", опубликованной на "Кавказском узле". В зоне конфликта обстрелы ведутся ежедневно в течение двух лет, следует из размещенной на "Кавказском узле" инфографики "Карабах после перемирия – два года войны".

Происходящие в зоне карабахского конфликта события "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война". Материалы "Армия обороны Нагорного Карабаха" и "Кто же все-таки признал Карабах?" опубликованы в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".