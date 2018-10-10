10 октября 2018, 08:05

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в похищении ребенка

Житель Прохладненского района подозревается в том, что пытался похитить восьмилетнюю девочку, сообщили следователи.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 6 сентября. Ранее судимый житель республики был в нетрезвом состоянии. Он взял за руку ребенка и насильно повел в неизвестном направлении. "Однако его противоправные действия были пресечены очевидцем", - проинформировало Следственное управление Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. "д" ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). "Подозреваемый задержан, в ближайшее время следователь будет ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщается на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июне 2017 года житель Эльбрусского района Кабардино-Балкарии был заподозрен в похищении и попытке убийства подростка.

Примечание:

"Видео похищения девушки в Кабардино-Балкарии вызвало споры в соцсети", "Жительница Баксана опровергла оказание помощи боевику ее дочерьми", "Подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетней в Кабардино-Балкарии отрицают сведения о насилии над девочкой".

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