10 октября 2018, 04:03

Обыск прошел в агентстве связи и массовых коммуникаций Астраханской области

Следователи провели обыск по делу в отношении руководителя агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области Марины Зайцевой, которая подозревается в злоупотреблении полномочиями с тяжкими последствиями. С чиновницы взята подписка о невыезде.

Как информировал "Кавказский узел", 8 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ) в отношении главы агентства связи и массовых коммуникаций региона. По версии следствия, чиновница необоснованно подписала документы о реализации госпрограммы, на которую из бюджета потрачено свыше 28 миллионов рублей.

Обыск прошел в агентстве связи и массовых коммуникаций Астраханской области в рамках расследования уголовного дела в отношении его руководителя Марины Зайцевой, пишет 9 октября со ссылкой на старшего помощника руководителя следственного управления Следственного комитета по региону Андрея Хегая "Интерфакс-Юг".

По его словам, после обыска чиновница в здании следственного управления дала показания следователю.

В отношении подозреваемой следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет со ссылкой на пресс-службу областного управления СКР "Пункт-А".

Комментариев от подозреваемой или ее представителей, а также от представителей агентства по поводу обыска и привлечения чиновницы к уголовной ответственности пока не поступало.

Примечание:

"Министр спорта Астраханской области осужден за отдых за счет бюджета", "Министр спорта Астраханской области обвинен в злоупотреблении полномочиями", "Министр ЖКХ Астраханской области приговорен к колонии".

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