Владелец телеканала H2 Самвел Майрапетян. Фото http://pastaban.am/en/advocates/view/2244.html

10 октября 2018, 04:24

Самвел Майрапетян арестован на два месяца

Владелец телеканала H2 Самвел Майрапетян, который считается приближенным второго президента Армении Роберта Кочаряна, арестован по обвинению в пособничестве во взяточничестве. По словам адвоката Карена Батикяна, Майрапетян не признает свою вину.

Как писал "Кавказский узел", владелец телеканал H2 Самвел Майрапетян был задержан в Ереване 7 октября.

Самвелу Майрапетяну предъявлено обвинение в пособничестве во взяточничестве (статья 38-311 УК Армении), сообщает 9 октября "Спутник-Армения" со ссылкой на Специальную следственную службу Армении.

Адвокат Майрапетяна Карен Батикян сообщил, что его подзащитный задержан на два месяца, пишет "Интерфакс".

По его словам, Майрапетян не признает свою вину.

Самвел Майрапетян владеет телеканалом H2 (Haykakan-2, Армения-2), который вещает на территории Армении и Нагорного Карабаха. Считается приближенным второго президента страны Роберта Кочаряна.

Напомним, что, как сообщал "Кавказский узел", Кочарян был арестован в июле по обвинению в свержении конституционного строя в связи с разгоном акции протеста в Ереване в марте 2008 года, когда погибли десятки человек, и более 250 были ранены. В августе суд отменил решение о его аресте, сославшись на его неприкосновенность, но в начале сентября с него взяли подписку о невыезде. 11 сентября глава Службы национальной безопасности сообщил, что в отношении Кочаряна возбуждено новое уголовное дело о финансовых махинациях и отмывании денег.

Примечание:

"Племянник Сержа Саргсяна освобожден под залог", "Овик Абрамян обвинен в незаконном предпринимательстве", "Глава администрации Кочаряна обвинен в давлении на Конституционный суд Армении".

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