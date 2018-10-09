09 октября 2018, 23:12

26 чиновников в Кабардино-Балкарии наказаны за ошибки в сведениях о доходах

К дисциплинарной ответственности привлечены муниципальные служащие в 10 селах Урванского района, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии.

В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства сотрудники ведомства выявили, что чиновники предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год.

В связи с этом прокуратура района внесла десяти главам администраций сельских поселений представления, по результатам рассмотрения которых 26 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуру КБР.

Как писал "Кавказский узел", в июне прокуратура Кабардино-Балкарии уличила в сокрытии доходов глав восьми сел Лескенского района.

Примечание:

"Прокуратура нашла несуществующие счета в отчетах чиновников в Кабардино-Балкарии", "Чиновница в Кабардино-Балкарии уволена за недостоверные сведения о доходах", "Жены губернаторов Юга России зарабатывают больше своих супругов, свидетельствуют декларации о доходах чиновников".

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