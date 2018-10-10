10 октября 2018, 00:18

Министр спорта Кубани ушла в отставку

Лариса Чернова, занимавшая должность министра физкультуры и спорта Краснодарского края, написала заявление об уходе.

Как писал "Кавказский узел", по данным близкого к следствию источника, уголовное дело в отношении Ларисы Черновой, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями, было прекращено 30 сентября во второй раз. Прокуратура Краснодарского края заявила о проверке законности этого решения.  

Людмила Чернова подозревалась в превышении полномочий по делу о выплате субсидий футбольному клубу "Кубань" на сумму 886 миллионов рублей. 3 мая чиновница была помещена под домашний арест, который в конце июня был продлен до 26 августа. Своей вины Чернова не признала. Дело в отношении Черновой было закрыто 27 августа "по реабилитирующим обстоятельствам", но 29 августа прокуратура Краснодарского края отменила решение о прекращении уголовного дела в отношении министра спорта Кубани. 

Заявление об уходе по собственному желанию Чернова подала 8 октября, его подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, передает 9 октября со ссылкой на источник в правоохранительных органах и два источника в органах власти "РБК Краснодар". По данным источника в органах власти, обязанности министра физкультуры и спорта Краснодарского края исполняет первый зам Сергей Мясищев.

По состоянию на 00.15 мск на сайте министерства физической культуры и спорта Краснодарского края нет информации об увольнении Ларисы Черновой. 

Примечание:

"Футболисты "Кубани" пожаловались Мутко на долги клуба", "Источник сообщил об обысках у главы Минспорта Краснодарского края", "Финдиректор "Кубани" задержан по делу о хищении у клуба 40 миллионов рублей". 

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