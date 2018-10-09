Налоговики начали изучение документов о погашении долгов комбината "Красный Октябрь"

09 октября 2018, 22:49

Суд отложил рассмотрение дела о признании банкротом волгоградского металлургического комбината "Красный Октябрь" после того, как представители предприятия сообщили о погашении долгов. Рабочие рассказали, что в случае банкротства им будет сложно найти работу. Власти пообещали комбинату помощь в случае необходимости.

Как писал "Кавказский узел", 21 марта Арбитражный суд области ввел в отношении ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" процедуру наблюдения, чтобы оценить финансовое состояние предприятия. Руководство ОАО предупредило рабочих о возможном банкротстве. 14 сентября владелец завода Дмитрий Герасименко заявил, что уголовное преследование руководства завода и введение на предприятии процедуры наблюдения организованы для захвата предприятия. По словам работников завода, в ходе процедуры наблюдения на предприятии начались задержки зарплаты. 17 сентября на суде временный управляющий предприятием заявил, что признаков преднамеренного банкротства на комбинате не выявлено.

Владелец предприятия Дмитрий Герасименко объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита на 65 млн долларов. По версии следствия, эти деньги, выданные банком в качестве кредита ЗАО "Волгоградский металлургический завод "Красный Октябрь", в 2007-2009 годах были переведены на счета посторонних компаний и похищены. Завод в 2012 году обанкротился, на его основе было создано ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь".

Суд отложил принятие решения по делу о банкротстве комбината "Красный Октябрь"

Выездное заседание арбитражного суда по делу о банкротстве ОАО "Волгоградский металлургический комбинат "Красный Октябрь" (ВМК) прошло 8 октября в Волгоградском областном суде. Освещать процесс пришли журналисты пяти изданий. Кроме корреспондента "Кавказского узла", в суде присутствовали журналисты "Интерфакса", ТАСС, РИА "Новости" и агентства "Федерал-пресс".

Перед началом заседания у входа в зал выстроилась большая очередь желающих зарегистрироваться. Около здания суда дежурили две полицейские машины.

Представитель комбината заявила ходатайство о прекращении производства по делу. "Все требования погашены", - сказала она. Представитель налоговой инспекции попросила суд отложить заседание для ознакомления с материалами дела. Отметим, что дело о признании комбината банкротом суд рассматривает в связи с иском налоговой инспекции, заявившей о долгах предприятия в сумме 600 млн рублей.

Суд отложил заседание до 11 часов 8 ноября, заседание состоится в арбитражном суде.

Суд отклонил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица дочернего предприятия АО "Торговый дом "ВМЗ "Красный октябрь", но не отклонил ходатайство, по которому комбинат хочет прекратить производство, пояснил директор по правовым и корпоративным вопросам ВМК Егор Фоменко.

"Суть ходатайства была в том, что все требования кредиторов на данный момент погашены. Торговый дом заплатил все 600 млн рублей. На данный момент у комбината нет долгов перед кредиторами. Ранее Златоустовский электрометаллургический завод выкупил права требования у всех кредиторов и стал главным кредитором. Сейчас торговый дом погасил все долги за воду комбината", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Егор Фоменко.

Он отметил, что на комбинате работает порядка трех тысяч человек. "На данный момент угрозы их увольнения нет, задолженностей по зарплате на сегодня нет. Сегодня на суде было порядка 90-100 человек. Это были работники комбината, они достаточно активно интересуются жизнью комбината, и уже не в первый раз приходят на заседание. Мы надеемся, что банкротства удастся избежать", - заявил Егор Фоменко.

В случае банкротства работникам будет сложно найти работу в Волгограде, указал он.

Корреспондент "Кавказского узла" адресовала вопросы по поводу дальнейшей судьбы рабочих в случае банкротства предприятия в пресс-службу, однако оттуда направили на сайт ВМК.

"Представителями комбината было заявлено ходатайство о прекращении производства по делу о банкротстве предприятия в связи с тем, что третьим лицом – партнером комбината - были погашены требования конкурсных кредиторов, включенных в реестр АО ВМК "Красный Октябрь" в том числе повторно погашен долг за аренду земли в сумме 8 млн рублей", - говорится в сообщении от 8 октября на сайте ВМК.

В нем также указано, что в суд поступил протокол первого собрания кредиторов и ходатайство о прекращении дела о банкротстве в связи с утверждением мирового соглашения.

"В очередной раз представители налоговой инспекции не смогли проанализировать все предоставленные документы, подтверждающие погашение требований в полном объеме. Напоминаем, погашение всех долгов перед кредиторами является целью процедуры банкротства, а также безусловным основанием для ее прекращения. Мы уверены, что на следующем ноябрьском заседании Арбитражного суда Волгоградской области суд вынесет законное решение, а процедура банкротства в отношении одного из металлургических гигантов России, будет прекращена. Надеемся, что комбинат уже в ноябре 2018 года встретит свое 120-летие без клейма "банкрот", - отмечается в сообщении.

Работники комбината надеются, что банкротства предприятия удастся избежать

После судебного заседания руководство и профкома комбината провели короткое собрание у суда. С рабочими беседовал и.о. гендиректора завода Сергей Кучеренко и председатель профкома Сергей Белоусов. Оба отказались от комментариев "Кавказскому узлу". Кучеренко только сказал журналистам: "Все будет хорошо".

Работники комбината неохотно дают комментарии журналистам, не называют свои фамилии. Они надеются на перемены и что банкротства предприятия удастся избежать.

"Нам сообщили, что суд отложили на месяц. Мы думаем, что банкротства не будет, но если будет, то работу найти людям будет сложно. Поскольку у людей редкие специальности", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" работница завода, представившаяся Светланой.

"На "Красном Октябре" работало несколько поколений моей семьи. Предприятие производит стали спецназначения. Куда пойдут люди, если заводов в Волгограде почти не осталось. А "Красный Октябрь" вообще предприятие специфическое", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" работник предприятия на условиях анонимности

"Мы хотим, чтобы поменялось руководство, и вообще хоть что-то в жизни у людей поменялось. Нам обещали поднять оклад. Его подняли, но в целом зарплата уменьшилась на 20 процентов. Лет 10 назад моя зарплата была больше, чем сейчас. Раньше оклад у меня был тысяч 6 рублей, сейчас – 15 тысяч, но сама зарплата все меньше. Я предлагаю поменять все руководство, мы хотим изменений", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" рабочий предприятия Дмитрий.

Сегодняшнее техническое состояние комбината "Красный Октябрь" достаточно устойчиво, считает редактор экономического портала "Волгапромэксперт" Сергей Жуков.

"Текущим собственником Дмитрием Герасименко, который является контролирующим акционером, ведется активная модернизация предприятия. Если говорить с точки зрения сохранения производства при наличии инвестора или смене собственника, то это не повлияет на работу предприятия, если новый собственник будет заинтересован в развитии", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Жуков.

Он отмечает, что сегодня комбинат работает, выпускает продукцию. "На нем оптимальное количество сотрудников, штат укомплектован. С точки зрения выпуска продукции я там проблем не наблюдаю. Связанные с налоговой инспекцией требования властей об уплате налогов – это чисто документарные вопросы, которые должен решить собственник. По последним данным специализированных рейтинговых агентств, которые работают на рынке металлопроката, волгоградский "Красный Октябрь" занимает лидирующие позиции и по объемам продаж, и по выпуску проката. Поэтому утверждения, что менеджмент что-то упускает на комбинате, с точки зрения экономики достаточно сомнительны", - отметил Сергей Жуков.

Он не исключил, что в данном случае возможен "интерес каких-то условных заинтересованных структур в смене собственника предприятия".

Власти обещают помощь комбинату в случае необходимости

В регионе продолжается системная адресная работа с промышленными предприятиями, попавшими в сложную ситуацию, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в комитете промышленности и торговли Волгоградской области, отметив, что в случае необходимости такая помощь будет оказана и комбинату "Красный Октябрь".

"В каждом конкретном случае вырабатывают свой алгоритм действий для решения проблем трудового коллектива. При этом крайне важна готовность собственников и руководства предприятия к конструктивному диалогу. Например, достигнутые руководством региона на федеральном уровне договоренности и подписание трехстороннего меморандума позволили возобновить на Волгоградском алюминиевом заводе электролизное производство, в разы увеличить численность работников, открыть перед предприятием новые перспективы", - заявил представитель комитета.

По его словам, последовательная работа по решению вопросов "Химпрома" также дала результат. "На самом высоком уровне подписано соглашение между российскими и японскими инвесторами о реализации проекта по созданию на площадке химпредприятия современного завода по выпуску метанола", - рассказал чиновник.

Он отметил, что несколько месяцев назад другое предприятие - АО "ВМЗ "Красный Октябрь" (оборонная площадка) - тоже попало в непростое положение, производственная деятельность на нем была прекращена.

"Однако благодаря вмешательству в ситуацию федерального центра, а также взаимодействию руководства региона с правоохранительными и надзорными структурами ситуацию на оборонном заводе удалось переломить. С 3 сентября 2018 года на АО "ВМЗ "Красный Октябрь" восстановлен рабочий процесс. Сегодня на предприятии трудятся более 400 человек, погашена задолженность по зарплате. В настоящее время идет ремонт основного технологического оборудования, восстанавливается подача коммунальных ресурсов на площадку. Руководством предприятия формируется портфель заказов на период 2018-2020 годов, рассматриваются предложения по выпуску новых видов продукции", - сообщил чиновник.

По его словам, коллектив ВМК "Красный Октябрь" также может рассчитывать на поддержку руководства региона в случае неблагоприятного развития событий. "Что касается потенциального рынка труда, то в настоящее время, по данным областного комитета по труду и занятости населения, в центрах занятости имеется около 33 тысяч вакансий, 65% которых относятся к рабочим профессиям (более 21 тысячи)", - рассказал чиновник.