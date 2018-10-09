Депутат рассказал на митинге в Магасе о расследовании фальсификации голосования

09 октября 2018, 22:08

Для расследования заявлений депутатов о фальсификации голосования в парламенте Ингушетии в республику направлена следственная группа из Москвы, сообщил депутат Закрий Мамилов на митинге в Магасе.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. 8 октября протестующие перешли на новую площадку, на которой власти согласовали проведение митинга до 22.00 мск, однако около тысячи человек отказались покинуть площадь ночью и остались охранять вещи. Сегодня днем акция продолжилась.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Депутаты парламента Ингушетия давали сегодня показания в связи с заявлением о фальсификации голосования, состоявшегося 4 сентября, сообщил ингушский парламентарий Закрий Мамилов, выступая на митинге в Магасе. По словам Мамилова, для расследования заявлений о фальсификации в Ингушетию направлена следственная группа из Москвы, сообщил активист Муса Абадиев на своей странице в Faсebook.

О начале проверки заявления депутатов сообщил сегодня днем еще один источник. "СК проводит следственные действия, беседует с депутатами. Основная задача - выявить какие нарушения были допущены при голосовании", - говорится в публикации сообщества The Magas Times.

По состоянию на 21.55 мск 9 октября на сайте следственного управления СКР по Ингушетии и сайте СКР нет информации о проверке по заявлению ингушских депутатов.

Голосование в парламенте Ингушетии по вопросу ратификации соглашения о границе состоялось 4 октября. Власти Ингушетии объявили, что большинство депутатов проголосовало "за", сами парламентарии опровергли эти сведения. Несколько депутатов Народного собрания Ингушетии подписали заявление о фальсификациях при голосовании, потребовав нового обсуждения вопроса о границе между Ингушетией и Чечней. Правозащитный центр "Мемориал" 5 октября призвал расследовать сведения о фальсификации при голосовании в парламенте.

Выступая на митинге в Магасе, депутаты Закрий Мамилов и Ахмет Накастхоев сообщили об отсутствии кворума для повторного голосования по вопросу соглашения Юнус-Бека Евкурова и Рамзана Кадырова - нужны 16 голосов, однако готовность завтра же явиться на заседание и проголосовать изъявили только десять парламентариев. При этом 20 депутатов уклоняются от явки на заседание и голосования за отмену соглашения, говорится в публикации Абадиева.

"На митинге было сделано обращение к тейпам каждого из [названных двадцати] депутатов с просьбой оказать влияние на представителей своих тейпов, находящихся под мощным давлением руководства республики", - написал Абадиев.

По информации лидера ингушского "Яблока" Руслана Муцольгова, депутаты планируют провести повторное голосование 10 октября. "Завтра, 10 октября, решающий день, депутаты должны провести повторное голосование", - написал он на своей странице в Facebook.

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате Соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Также на "Кавказском узле" размещены справочный материал "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней" и полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы).