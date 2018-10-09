Суд отказался закрыть лодочную станцию в Волгограде после аварии катамарана

09 октября 2018, 20:48

Волгоградский суд отклонил иск прокуратуры о временном закрытии лодочной станции, с которой отправился затонувший в июне катамаран.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 12 июня на Волге в районе Волгограда столкнулись катамаран и баржа. 11 человек, находившихся на катамаране, погибли, пятеро спаслись. Хозяин лодочной станции, с которой отчалило судно, был помещен под домашний арест.

Уголовное дело о гибели людей на Волге расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта. По версии следствия, капитан был пьян и проигнорировал сигналы с баржи, а сам катамаран не был зарегистрирован и не состоял на соответствующем учете с 2017 года. Хозяин лодочной станции заявил, что не знал о том, что катамаран не зарегистрирован в соответствии с законодательством, а в момент трагедии находился дома.

Сегодня Ворошиловский районный суд Волгограда отказался удовлетворить иск Южной транспортной прокуратуры, требовавшей временно закрыть эту лодочную станцию в связи с нарушениями эксплуатации берегоукрепительного сооружения, сообщил сегодня ТАСС.

На сайте суда по состоянию на 20:48 мск 9 октября нет информации об этом решении. Южная транспортная прокуратура к этому времени также не прокомментировала решение суда на своем сайте.

Отметим, что ранее, 15 июня, станция закрывалась по решению Госинспекции по маломерным судам.