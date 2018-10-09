Скончались два раненных при взрыве в Дагестане подростка

09 октября 2018, 19:57

Врачи не смогли спасти двоих школьников, проходивших лечение в больнице Махачкалы после взрыва в сельской школе.

Как писал "Кавказский узел", пятеро школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района. Троих пострадавших доставили на лечение в Нижний Новгород. Их состояние врачи назвали стабильным. Двоих школьников в крайне тяжелом состоянии лечили в Махачкале.

Двое школьников, которых лечили в Махачкале, скончались 8 октября, сообщил сегодня заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомед Ахмедов.

"К сожалению, двое ребят, которые оставались у нас, скончались накануне. У них были обширные ожоги тела - более 90%, половина из которых глубокие. Мы принимали все необходимые усилия, чтобы стабилизировать состояние пациентов, но, к сожалению, состояние их было крайне тяжелое", - рассказал Магомед Ахмедов, слова которого приводит ТАСС.

С момента поступления в махачкалинскую больницу пострадавшие школьники были подключены к аппарату искусственного дыхания, врачи не смогли спасти их, передает со ссылкой на представителя больницы, где находились пострадавшие подростки, агентство "Интерфакс-Юг".

Взрыв в школе селении Эбдалая, в результате которого пострадали пять учеников, произошел после утечки из газопровода, сообщило МЧС. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших. Газовая труба, на которой выявлена утечка, проходит рядом со спортзалом, сообщило следствие, которое возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).