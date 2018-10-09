Скорая помощь. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

09 октября 2018, 19:57

Скончались два раненных при взрыве в Дагестане подростка

Врачи не смогли спасти двоих школьников, проходивших лечение в больнице Махачкалы после взрыва в сельской школе.

Как писал "Кавказский узел", пятеро школьников были госпитализированы с ожогами после взрыва, который произошел 2 октября в спортзале школы в селении Эбдалая Левашинского района. Троих пострадавших доставили на лечение в Нижний Новгород. Их состояние врачи назвали стабильным. Двоих школьников в крайне тяжелом состоянии лечили в Махачкале.

Двое школьников, которых лечили в Махачкале, скончались 8 октября, сообщил сегодня заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы Магомед Ахмедов.

"К сожалению, двое ребят, которые оставались у нас, скончались накануне. У них были обширные ожоги тела - более 90%, половина из которых глубокие. Мы принимали все необходимые усилия, чтобы стабилизировать состояние пациентов, но, к сожалению, состояние их было крайне тяжелое", - рассказал Магомед Ахмедов, слова которого приводит ТАСС.

С момента поступления в махачкалинскую больницу пострадавшие школьники были подключены к аппарату искусственного дыхания, врачи не смогли спасти их, передает со ссылкой на представителя больницы, где находились пострадавшие подростки, агентство "Интерфакс-Юг".

Взрыв в школе селении Эбдалая, в результате которого пострадали пять учеников, произошел после утечки из газопровода, сообщило МЧС. Родители школьников ранее жаловались на запах газа в помещении спортзала, заявил отец одного из пострадавших. Газовая труба, на которой выявлена утечка, проходит рядом со спортзалом, сообщило следствие, которое возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни).

Примечание:

"Человек пострадал при взрыве газа в Махачкале", "Число госпитализированных детей в Каспийске достигло 31", "Пять человек заболели ботулизмом в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 октября 2018, 21:33

09 октября 2018, 20:48

09 октября 2018, 20:44

  • Свидетели защиты в суде подтвердили здоровый образ жизни Титиева

    Суд по делу главы грозненского "Мемориала" Оюба Титиева сегодня допросил двоих полицейских, а затем перешел к допросу свидетелей защиты. Опрошенный в открытом режиме сотрудник ДПС Данчаев признался, что не видел, как из машины Титиева достали пакет с наркотиками. Двое свидетелей защиты дали показания в пользу подсудимого.

09 октября 2018, 20:20

  • "Мемориал" призвал освободить адвоката Беньяша

    Уголовное преследование кубанского адвоката Михаила Беньяша по политическим мотивам угрожает независимости адвокатуры и соблюдению права граждан на юридическую защиту, подрывая основы российской правовой системы, заявил Правозащитный центр "Мемориал".

09 октября 2018, 20:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Документы

Все документы

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Блогеры

Все посты

Персоналии

Все персоналии

Архив новостей
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Инфографика

Все справки

Новости

Все новости

Аналитика

Все статьи