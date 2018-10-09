«Мемориал» призвал освободить адвоката Беньяша

09 октября 2018, 20:20

Уголовное преследование кубанского адвоката Михаила Беньяша по политическим мотивам угрожает независимости адвокатуры и соблюдению права граждан на юридическую защиту, подрывая основы российской правовой системы, заявил Правозащитный центр "Мемориал".

"Кавказский узел" сообщал, что адвоката Михаила Беньяша задержали 9 сентября в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам Беньяша, после задержания его избили. Суд назначил ему 14 суток ареста по статье о неподчинении полицейскому и 40 часов обязательных работ по статье о нарушении порядка проведения митинга. 23 сентября, по истечении срока административного ареста, адвоката не выпустили из спецприемника в Усть-Лабинске и этапировали в Краснодар, где арестовали на два месяца по подозрению в нападении на полицейских и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

11 сентября Международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Беньяша узником совести и потребовала его немедленного освобождения. Обращение с требованием расследовать избиение краснодарского адвоката Михаила Беньяша подписали 379 адвокатов из разных регионов России. 3 октября Международная комиссия юристов призвала снять обвинение с Беньяша.

Волонтер штаба Навального Евгений Тарбарин провел сегодня в Краснодаре одиночный пикет в поддержку адвоката Михаила Беньяша. Тарбарин стоял с плакатом "Чем больше адвокатов вы посадите - тем меньше у вас шансов на свободу", написал активист Александр Савельев на своей странице в Facebook.

Арест и первоначальное задержание Михаила Беньяша безосновательны и напрямую связаны с его адвокатской работой, говорится в сегодняшнем заявлении Правозащитного центра "Мемориал".

В день своего первоначального задержания Беньяш собирался защищать незаконно задержанных участников акции против повышения пенсионного возраста, с которыми у него были заключены соглашения, отмечают правозащитники. "До этого Беньяшу угрожали, что его неизбежно задержат, если он в день митинга появится в центре Краснодара. Полицейские, объясняя повреждения на теле и лице адвоката, издевательски заявили, что тот якобы бился головой о стекло полицейского автомобиля", - говорится в заявлении "Мемориала", поступившем "Кавказскому узлу".

Фальсификация обвинения по статье о насилии в отношении правоохранителей (статья 318 УК РФ) является распространенной практикой. На фоне преследования Беньяша в Краснодаре несколько оперативников в Барнауле обвинили в избиении адвоката, защищавшего местных жителей по делам об экстремизме из-за репостов в соцсетях, отметили правозащитники.

Адвокатское сообщество встревожено делом Михаила Беньяша и последовавшими за ним сообщениями об аналогичном преследовании адвокатов в разных регионах России, в частности Ленинградской области и Барнауле. "Это сигнал нам всем, что практика преследования адвокатов может распространиться на всю страну", - заявил ранее "Кавказскому узлу" адвокат Александр Попков.

Преследование адвокатов по сфабрикованным обвинениям посягает на независимость адвокатуры и также право граждан юридическую защиту, подрывая фундамент правовой и судебной системы страны, подчеркивает "Мемориал".

«Мемориал» призывает немедленно освободить адвоката Беньяша, прекратить политически мотивированное преследование адвокатов и привлечь к ответственности людей, причастных к организации и осуществлению преследования», - говорится в заявлении правозащитников.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".