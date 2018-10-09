Виктор Корженко. Фото: официальный сайт администрации Астрахани http://www.astrgorod.ru

09 октября 2018, 20:13

Сити-менеджером Астрахани временно стал Виктор Корженко

Депутаты Гордумы Астрахани большинством голосов избрали исполняющим обязанности главы администрации города Виктора Корженко.

Как писал "Кавказский узел", 5 октября Олег Полумордвинов по собственному желанию покинул пост главы администрации Астрахани, который занимал с марта 2015 года.

Сегодня на пленарном заседании городской думы 28 парламентариев проголосовали за кандидатуру одного из заместителей главы администрации Виктора Корженко, который курирует жилищно-коммунальную сферу и благоустройство в Астрахани. Против проголосовал лишь один, воздержались двое.

Виктор Корженко будет возглавлять исполнительный орган муниципалитета до тех пор, пока этот пост не займет постоянный руководитель. Дата начала конкурса еще не объявлена, говорится на сайте гордумы Астрахани.

Ранее, 26 сентября, в Астрахани сменился и губернатор. Президент России объяснил отставку Александра Жилкина тем, что тот сам попросил о переводе на другую работу. Исполняющим обязанности главы региона назначен Сергей Морозов, бывший начальник Федеральной таможенной службы. Плохое транспортное сообщение в регионе, а также низкие зарплаты являются основными проблемами, которые предстоит решать новоназначенному врио губернатора, отметили опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

Примечание:

"ЦИК сообщил сроки выборов в Кабардино-Балкарии и Астраханской области", "Источники сообщили о задержании главы Минстроя Астраханской области", "Власти Астраханской области рапортовали о рекордной явке избирателей".

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