МВД Дагестана пояснило недовольством прохожих задержание участников акции против пыток

09 октября 2018, 17:59

Полицейские задержали известную перформансами в обнаженном виде художницу Екатерину Ненашеву, двух журналистов и фотографа во время проведения акции "Груз 300" в Махачкале. Все они отпущены без составления протоколов, сообщили в МВД Дагестана.

Сегодня Ненашева установила на одном из бульваров в Махачкале клетку, обернутую упаковочной пленкой, и зашла внутрь нее, вытянув затем руку наружу через небольшой проем. Этой акцией художница решила обратить внимание на проблему пыток.

Спустя 20 минут после начала акции ею заинтересовались сотрудники полиции, которые задержали Ненашеву, а также журналистов Светлану Анохину и Малика Бутаева и фотографа Шамиля Гаджидадаева. Их доставили в отделение, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Все задержанные были освобождены из здания полиции без составления административного протокола, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Дагестана.

В ведомстве пояснили, что причиной задержания активистки и журналистов стало недовольство жителей Махачкалы. "Несколько прохожих пожаловались сотрудникам полиции на тех, кто проводил акцию. Полицейские доставили организатора в отдел внутренних органов для установления личности. То, что вместе с ней были журналисты, сотрудникам полиции не было известно", - сказал представитель ведомства.

На видео акции "Груз 300", опубликованном сегодня на Youtube-канале издания "Новое дело", видно, как полицейские стоят у открытой клетки, внутри которой сидит активистка в черном платье. "Почему наши дети и мы должны смотреть на это?" - говорит на видео одна из женщин, стоящих рядом с клеткой.

"В этой клетке тело. Тело, которое пытали. Пытки в России происходят ежедневно - за закрытыми дверями тюрем, полицейских участков, психоневрологических интернатов, психиатрических больниц. Когда меня пытали, я ощущала себя одинокой, бессильной, потерянной, сжавшейся. Я была абсолютно беспомощной. А самое главное - невидимой. Таких - невидимых людей - в России сотни", - приводит издание надпись на клетке.

При этом 8 октября Ненашева опубликовала на своей странице в Facebook фотографии с аналогичной акции в Ярославле, где она сидит в клетке обнаженной. На акции "Груз 300", которую Ненашева провела 14 сентября в Москве, она также сидела в клетке без одежды, информировал в тот же день Znak.

Комментариями Ненашевой, Анохиной, Бутаевой и Гаджидадаева относительно задержания "Кавказский узел" не располагает.