Присутствие Даудова на переговорах насторожило участников акции в Магасе

09 октября 2018, 19:23

Протестующие в Магасе предъявляли претензии руководству Ингушетии, а не жителям или властям Чечни, присутствие спикера чеченского парламента на переговорах активистов с Матовниковым вызывает вопросы, заявили "Кавказскому узлу" жители Ингушетии. Власти региона избегают диалога с протестующими, отметили пользователи соцсетей.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. Вечером 5 октября организаторы протестной акции заявили о планах провести переговоры с полномочным представителем президента России в СКФО Александром Матовниковым. 8 октября протестующие перешли на новую площадку, где митинг с сегодняшнего дня согласован в дневное время. Переговоры ингушских активистов с Матовниковым прошли в присутствии спикера парламента Чечни Магомеда Даудова.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Сегодня утром участники акции на площади обсуждали выступления участников переговоров с полпредом президента в Пятигорске. Неподалеку от места митинга разместился штаб начальника Главного управления МВД по СКФО генерала Сергея Бачурина - подготовка к его визиту в Магас началась еще 8 октября.

Несколько кафе, закрытых ранее, работали минувшей ночью и утром были открыты, в некоторых заведениях есть wi-fi. Мобильная связь в Магасе по-прежнему работает с перебоями - передача данных блокирована, обычные звонки проходят с трудом. Протестующие готовили еду в полевой кухне, оснащенной газовыми горелками и заборами, кроме того, им привозили готовую еду. Жители Магаса отмечают, что "митинг оживил город" - с началом акции протеста в Магасе необычно много автомобилей, а люди гуляют по центральному проспекту даже ночью, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Присутствие Магомеда Даудова на переговорах ингушских активистов с Александром Матовниковым насторожило некоторых участников митинга, а часть протестующих восприняла его спокойно.

"Участие чеченской стороны настораживает, потому что изначально все претензии были только к ингушским парламентариям и главе. Лично я участвовал в акции протеста, потому что был недоволен руководством республики", - сказал житель станицы Нестеровской Ахмед корреспонденту "Кавказского узла".

Участник акции протеста Аслан также отметил, что протестующие предъявляют претензии только руководству Ингушетии.

"Участие Даудова можно воспринять как давление на переговорах в интересах их властей. Не знаю, что еще можно предположить, тут нет конфликта между народами или республиками, вся проблема в конфликте руководства республики с народом Ингушетии", - сказал он.

Житель Плиево Мухаммад Ажигов считает участие Даудова в переговорах оправданным. "Я не против участия Даудова в этих переговорах, [...] Даудов был учтив, вежлив. Можно истолковать это как попытку держать руку на пульсе, узнать реакцию Матовникова и представителя администрации", - сказал мужчина корреспонденту "Кавказского узла".

"Даудов неоднозначная фигура, но я, несмотря на это, воспринимаю его участие в переговорах нормально. Рад, что у центра есть понимание, что произошла какая-то ошибка, недоработка на региональном уровне, и что это готовы исправить", - сказал житель Магаса Оздоев.

Специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате Соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Протестующие добиваются отмены соглашения

Участники акции в Магасе не намерены расходиться, пока соглашение между Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым не будет отменено. Протестующие собирают подписи за отмену "неравноправного обмена землями" и просят местных депутатов провести собрание для урегулирования вопроса, однако на связи с ними находятся только 13 депутатов ингушского парламента из 25 - остальные отключили телефоны или не комментируют вопрос, указывает издание "Кавказ.Реалии".

Акция протеста проходит цивилизованно и организованно, подчеркнул лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов. "Выступающие подходят к микрофону или динамикам и выступают — никакого радикализма, нет никаких нехороших призывов. Там собрались цивилизованные люди. Организовано питание участников, и кормят даже силовиков, которые там стоят. Когда на молитву все собираются — прямо на месте расстилают подложки и становятся все рядом, вне зависимости от того, сотрудник силовых структур или участник акции. Еще сбор мусора организован. Это пример, как нужно проводить подобные мероприятия", - приводит его слова сегодня Salt.Zone.

"#протест_магас продолжается. Власти изворачиваются и уходят от вопросов. Они по сути не способны принимать и реализовывать какие-либо серьезные решения. Простые служащие без настроения, не могут привыкнуть к предательству с соглашением", - написал сегодня участник акции Ахмед Бузуртанов на своей странице в Facebook.

Активист Муса Абадиев отметил, что правоохранители не зафиксировали с начала акции протеста ни одного правонарушения, совершенного протестующими. Он сослался на информацию МВД и прокуратуры Ингушетии. "На месте [круглосуточного митинга в Магасе] не зарегистрировано ни одного (!) административного или уголовного правонарушения", - написал он на своей странице в Facebook.

"По евкуровским ТВ-каналам только и слышно, что митинги никакой пользы не приносили ингушскому народу. Хотелось бы напомнить, [...] что в том числе благодаря митингам была восстановлена наша государственность в начале 90-х, годов, плодами создания которой они все сегодня и пользуются, проедая скудный республиканский бюджет. Так что честь и хвала всем, кто в эти дни стоял и стоит в Магасе", - написал Ahmad Didigov на своей странице в Facebook.

"Я видел много митингов, но чтобы женщины бежали на звуки выстрелов с криками: "[...], мы не уйдем!" - такого не видел никогда. Это говорит о серьезности намерений ингушского народа", - написал пользователь "Инг Силинг" на странице в Facebook.