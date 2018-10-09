ЕСПЧ обязал выплатить 50 тысяч евро двум жертвам пыток в Краснодарском крае

09 октября 2018, 19:25

Европейский суд по правам человека назначил по 25 тысяч евро компенсации жителям Краснодарского края Дмитрию Голубятникову и Сергею Жучкову, осужденным на длительные сроки после пыток силовиками.

Согласно заявлению Голубятникова, 21 января 2005 года его задержали в Тихорецке трое милиционеров. Привезя его в отдел, силовики потребовали признаться в убийстве местной жительницы. Голубятников отказался, за что был избит ногами и резиновой дубинкой. Кроме того, на него надели противогаз, перекрыв доступ воздуха. В изолятор временного содержания к Голубятникову вызвали скорую помощь, врач диагностировал у него перелом ребер и травматический шок, сообщил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

23 января 2005 года Тихорецкий городской суд постановил арестовать Голубятникова по обвинению в причинении тяжкого телесного вреда, который привел к смерти женщины. Голубятников продолжал в суде отрицать свою вину, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ЕСПЧ, которое перевел "Кавказский узел".

Другой заявитель, Сергей Жучков, заявил, что его задержали 26 января 2005 года и вынуждали в отделении милиции признаться в избиении той же женщины. Жучков не вынес побоев резиновой дубинкой и пытки с противогазом, написав явку с повинной, согласно которой был соучастником Голубятникова. 28 января Жучкова заключили под стражу. Страсбургский суд счел подписанный им документ составленным под диктовку силовиков.

В том же 2005 году Тихорецкий суд приговорил Голубятникова к 12 годам лишения свободы, а Жучкова - к девяти годам. Оба подсудимых не признали себя виновными. Они требовали расследовать их заявления о пытках, однако прокуратура отказались возбуждать уголовное дело, а суды отклонили жалобы на жестокое обращение как необоснованные.

ЕСПЧ решил, что были нарушены статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, которые касаются справедливого судебного разбирательства и запрета пыток. Кроме того, в отношении Сергея Жучкова нарушена статья конвенции о законном аресте. Требования Голубятникова и Жучкова, первый из которых требовал 283 тысячи евро компенсации, а второй - 259 тысяч, суд удовлетворил лишь частично.

На сайтах управления Следственного комитета по Краснодарскому краю и регионального главка МВД по состоянию на 19:25 мск 9 октября нет комментариев относительно решения ЕСПЧ.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 26 сентября в ЕСПЧ была подана жалоба по делу о пытках силовиками сочинского школьника Георгия Свешникова.