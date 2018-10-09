Учительница получила год ограничения свободы после гибели школьника в Сочи

09 октября 2018, 13:42

Суд признал виновной свободы учительницу начальных классов в гибели ребенка во время похода в горах Сочи, сообщил сегодня Следком.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля тринадцатилетний мальчик, потерявшийся неподалеку от Сочи во время турпохода, был обнаружен мертвым. В его гибели была обвинена учительница.

Ребенок отстал от туристической группы и потерялся в районе горы Фишт вечером 3 июля. К его поискам подключились сотрудники МЧС, росгвардейцы и волонтеры. Следователи возбудили дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и пообещали оценить действия организаторов похода, закончившегося гибелью ребенка.

Судом установлено, что учительница самостоятельно организовала четырехдневный турпоход для 11 детей и двух взрослых по маршруту поселок Гузерипль в Адыгее - поселок Дагомыс в Сочи. Она не оповестила о походе МЧС, поскольку имела опыт походов и была инструктором детско-юношеского туризма. Ребенок, который во время похода отклонился от маршрута и пропал, погиб, упав с высоты. При расследовании выяснилось, что у участников похода не было медицинских заключений, страхования от несчастного случая, не было также приказа образовательного учреждения и документации об инструктаже по технике безопасности, сообщило Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю.

Учительница признана виновной в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), ей назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. "Приговор в законную силу не вступил", - сообщается сегодня на сайте ведомства.