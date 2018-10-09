Дезинформация о митинге в поддержку Евкурова сыграла на руку властям Ингушетии

09 октября 2018, 16:11

Информация о митинге в поддержку Юнус-Бека Евкурова и ее опровержение продолжили тренд публикации непроверенной и заведомо ложной информации в рамках конфликта вокруг границы Ингушетии и Чечни.

Как писал "Кавказский узел", с 4 октября в столице Ингушетии круглосуточно проходит массовая акция протеста против изменения границы с Чечней. 8 октября протестующие перешли на новую площадку, на которой власти согласовали проведение митинга до 22.00 мск, однако около тысячи человек отказались покинуть площадь ночью и остались охранять вещи. По окончании времени согласованной акции протестующие устроили чтение Корана, а старики зачитывали наставления и нравоучения.

Участники акции в Магасе требуют проведения референдума по вопросу о границе и отставки главы республики, который подписал соглашение с Чечней. "Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

На фоне акции протеста в Магасе 8 октября распространилась информация, что власти Ингушетии готовят митинг в поддержку Юнус-Бека Евкурова, принуждая к участию в этой акции работников бюджетных организаций.

Одним из первых сообщений об этой акции появилось сообщение в 19.41 мск на Telegram-канале "Ингушетия_2018", который проинформировал, что митинг в поддержку Евкурова на площади Согласия в Назрани уже организован. Найти подтверждения этой информации "Кавказскому узлу" не удалось.

"Ингушетия_2018" - оппозиционный Telegram-канал. По состоянию на 14.03 мск 9 октября, имеет 5116 читателей. С начала октября регулярно публикует сообщения об акциях протеста в Ингушетии, фото и видео с места митинга в Магасе. Публикует сообщения ингушских активистов, первоисточниками которых являются страницы в Facebook.

Около 21.30 мск на сайте главы Ингушетии появилось официальное сообщение пресс-службы, опровергающее эти сведения. Помощник-советник главы Ингушетии Артем Перехрист назвал распространенную в соцсетях информацию ложной. "В связи с распространением в социальных сетях ложной информации о планируемом проведении митинга в поддержку Юнус-Бека Евкурова администрация главы официально заявляет о том, что никаких митингов в поддержку Евкурова руководство республики не организовывало и организовывать не собирается", - приводила его слова пресс-служба.

Отметим, что с подачи властей Ингушетии также публиковалась информация, которая, как выяснялось впоследствии, не соответствовала действительности. В частности, специалисты-картографы, проанализировавшие по просьбе "Кавказского узла" новую линию чечено-ингушской границы, пришли к выводу, что слова руководства Ингушетии о "равноценном обмене территориями" оказались неправдой. Ингушетия передала Чечне территории, которые по площади в 26 раз больше полученных от Чеченской Республики в результате Соглашения о границах, говорится в справке "Кавказского узла" "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".

Разоблачение дезинформации служит предотвращению конфликтов

Журналисты должны вскрывать мотивы авторов дезинформаций, чтобы не допустить развития межнационального конфликта, отметила член комиссии по информационному сопровождению государственной национальной политики Совета при президенте России по межнациональным отношениям, зампредседателя совета Ассамблеи народов России, председатель Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге.

"Надо не просто констатировать факты, а побольше анализировать и разъяснять суть происходящего, честно вскрывать мотивы и интересы тех, кто пытается дезинформировать жителей республики и накручивает ситуацию. Замалчивание - это неуважение и недоверие, а людям надо верить и уважать их. Такие ситуации - проверка искренности и доверия в отношениях журналиста и его аудитории. Не каждый способен эффективно работать в ситуации этнической напряженности", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Лянге отметила, что у Гильдии межэтнической журналистики уже шесть лет существует этический кодекс.

"Мы сформировали для себя основные правила освещения межэтнической тематики и закрепили их в этическом кодексе, обязательном для всех членов нашего журналистского сообщества. Я и сейчас готова под каждым словом подписаться, например, под этими: "Цель работы журналиста – не замалчивать факты и проблемы, а снизить градус напряженности в обществе, привить согражданам интерес и уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию, настроить аудиторию на созидание стабильного многонационального общества. Объективное освещение межэтнической тематики - важнейшее условие существования и развития единого российского государства", - заключила она.

"Журналист нетерпим к фактам неэтичного освещения своими коллегами событий и тем, связанных с межэтнической тематикой. Он стремится восстановить истину – как в публичной сфере, так и в рамках органов саморегулирования СМИ: журналистских союзов, комиссий по этике и Гильдий. Журналист готов признать свои ошибки в освещении межэтнической тематики, исправить их и принести извинения всем задействованным лицам и организациям", - говорится, в частности, в этическом кодексе журналистов, освещающих межэтническую тематику в РФ. Кодекс опубликован на сайте "Национальный акцент".

"Основной целью "Кавказского узла" является обеспечение свободного доступа к информации о событиях на Кавказе, в частности, информирование российской и мировой общественности о нарушениях прав человека, ситуации в зоне вооруженных конфликтов, национальной или политической дискриминации. Журналист прилагает все силы к тому, чтобы избежать нанесения ущерба кому бы то ни было ее неполнотой или неточностью, намеренным сокрытием общественно значимой информации или распространением заведомо ложных сведений", - гласит "Кодекс этических норм "Кавказского узла".