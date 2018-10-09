Установка рекордных флагштоков напомнила о показной лояльности Кадырова Путину

09 октября 2018, 12:38

Самая высокая в мире пара флагштоков, которая обошлась бюджету Чечни в 15 миллионов рублей, указала на особенное отношение главы Чечни к президенту России и непрозрачность расходования федеральных дотаций.

"В честь 66-летия президента 7 октября на территории резиденции главы республики состоялось торжественное открытие самого высокого тандема флагштоков в мире. На одном флагштоке размещен флаг России, на другом - Чечни. Размеры полотнищ - 10 на 15 метров. Высота каждого из них составляет 73,5 метра. До последнего времени самый высокий в России флагшток находился в Волгограде. Его высота составляет 50 метров. Пара флагштоков, установленных в Грозном, является также самой высокой в мире – 147 метров", - заявили в аппарате главы и правительства Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

Установленный в Грозном рекорд зафиксировал главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Кононенко, который вручил главе Чечни соответствующие сертификаты.

Источник в администрации Грозного рассказал сегодня, что на строительство флагштоков было потрачено порядка 15 миллионов рублей. "Под эти флагштоки было подготовлено бетонное основание, затем рабочие провели сборку конструкции и ее установку с использованием спецтехники", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Жители Чечни раскритиковали установку флагштоков

Открытие флагштоков жители Чечни назвали "очередной демонстрацией преданности главе государства".

"Открытие самых высоких в стране и мире флагштоков на день рождения Путина - это же, конечно, очередная демонстрация преданности главе государства от местного руководства. У нас каждый день рождения президента Путина отмечается: и демонстрации организуются, и конные скачки", - сказал активист Асланбек корреспонденту "Кавказского узла".

"Рамзан (Кадыров) постоянно демонстрирует свою личную преданность главе государства Владимиру Путину. По велению Рамзана (Кадырова) центральный проспект Грозного у нас переименовали в Путина, есть молодежная организация "Путин" (в 2010 году день рождения Путина в Чечне отметили созданием молодежного движения его имени, - прим. "Кавказского узла"), строится Дворец дзюдо его имени. Два самых высоких в России флагштока открыли в его честь, плюс днем раньше организовали автомобильные кольцевые гонки, также посвятив их дню рождения Путина. Во сколько это все обходится, никто не говорит", - сказал местный житель Магомед.

Расположенный в центре Грозного проспект Победы был переименован в проспект имени Владимира Путина указом Рамзана Кадырова в октябре 2008 года. Часть населения республики восприняла тогда этот шаг, как очередное оскорбление со стороны властей, нанесенное народу. В апреле 2018 года Кадыров предложил принять закон о возможности трех президентских сроков подряд, чтобы Владимир Путин смог переизбраться в 2024 году. Одобренный парламентом Чечни федеральный законопроект о соответствующих поправках в Конституции 18 мая был внесен в Госдуму.

По мнению работника техникума в Грозном Магомеда, "чеченские власти получают от федерального центра громадные денежные средства, и не все они тратятся по назначению". "Чечня входит в число самых дотационных регионов страны, из центра идут громадные средства, но как они используются и как расходуются, мы не знаем. Может, на какие-то проекты, а может, на эти вот флагштоки и различные увеселительные мероприятия к юбилею Грозного. Показная лояльность Кадырова к Путину будет сохраняться до тех пор, пока идут деньги", - уверен он.

Финансовая помощь Чечне выделяется по особой схеме, которая не применяется к другим российским регионам: министерство финансов выделяет республике дотации, исходя из объема расходов регионального бюджета, заявил в июне 2017 года глава Минфина Антон Силуанов. Минфин планировал сократить бюджет Чечни на 2017 год, однако Рамзан Кадыров подверг это решение критике, заявив, что оно не устраивает руководство республики. Дотации из федерального бюджета Чечне в 2017 году остались на уровне 2016 года и составили 40,4 млрд рублей, однако в 2018 году федеральный центр планировал выделить Чечне 27,08 млрд рублей.

15 июня Рамзан Кадыров обратился к российскому президенту с письмом, в котором предложил запланировать строительство Транскавказской высокоскоростной железнодорожной магистрали от Краснодара до Грозного. Путин поручил правительству рассмотреть эту идею при том, что ее реализация оценивается в 1,2 триллиона рублей без учета стоимости подвижного состава. Предложение главы Чечни было расценено как попытка выйти на новый уровень финансовых отношений с Москвой. 29 июня стало известно, что Минтранс одобрил идею строительства Транскавказской магистрали.

В 2015 году член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе заявил, что "Кадыров дает Кремлю больше, чем требует". "Он (Кадыров) требует максимум суверенитета и денег немало. А в ответ предоставляет стабильность в регионе. И поддержку - политическую, идеологическую, в крайнем случае, и военную. Ведь у него в регионе создана настоящая армия, очень боеспособная. Потому Кадыров говорит и делает то, что ни один другой глава региона не может себе позволить", - процитировал Сванидзе "Собеседник".