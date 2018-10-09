Свыше 1,5 тысячи военных направлены на учения в Дагестане и Ставрополье

09 октября 2018, 10:16

Военнослужащие из мотострелковых подразделений, дислоцированных в Дагестане и Чечне, были подняты по тревоге и отправились на полигоны Дальний и Серноводский.

"Более 1,5 тысячи военнослужащих направились на дагестанский полигон Дальний и Серноводский в Ставропольском крае, где пройдут двухсторонние батальонные командно-штабные учения", - сообщил сегодня руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

По его словам, на незнакомой местности мотострелки отработают поиск, блокирование и уничтожение условного противника, а также ведение оборонительного боя. Учения продлятся две недели, пишет ТАСС.

Из Чечни на учения отправлены подразделения 42-ой гвардейской мотострелковой дивизии. "Мотострелковые подразделения, дислоцированные в Шали, Борзое и Калиновской поняты минувшей ночью по тревоге в рамках проведения батальонных командно-штабных учений. Подразделения совершили марши на полигоны "Серноводский" в Ставропольском крае и "Дальний" в Дагестане", - сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в военной комендатуре республики.

По данным комендатуры, в общей сложности в учениях принимают участие более 1500 военнослужащих, задействованы порядка 500 единиц боевой техники, включая танки, бронемашины и ствольную артиллерию. "Завершатся учения боевой стрельбой из штатного вооружения мотострелковых частей", - рассказали в ведомстве.

"Кавказский узел" ранее писал об учениях на дагестанском полигоне Аданак 7 октября. В них приняли участие экипажи самолетов Су-30М, Су-34, Су-24М и Су-25.